"Вест Хэм" близок к покупке Корне

"Вест Хэм" приблизился к приобретению вингера "Бернли" Максвела Корне.

Этим летом Корне сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Челси", "Эвертон" и "Ньюкасл", однако Evening Standard стало известно, что "Вест Хэм" выигрывает борьбу за Максвела.



"Молотобойцы" согласились выплатить 17.5 млн. фунтов отступных за Корне и сейчас близки к компромиссу с самим Максвелом об условиях личного контракта.



"Вест Хэм" надеется, что уже в пятницу утром 25-летний ивуариец, забивший девять голов за "Бернли" в прошлом сезоне, пройдет медобследование, что позволило бы оформить трансфер до уикенда.