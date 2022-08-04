"Вест Хэм" близок к покупке Корне
"Вест Хэм" приблизился к приобретению вингера "Бернли" Максвела Корне.
Этим летом Корне сватали в различные клубы Премьер-Лиги, включая "Челси", "Эвертон" и "Ньюкасл", однако Evening Standard стало известно, что "Вест Хэм" выигрывает борьбу за Максвела.
"Молотобойцы" согласились выплатить 17.5 млн. фунтов отступных за Корне и сейчас близки к компромиссу с самим Максвелом об условиях личного контракта.
"Вест Хэм" надеется, что уже в пятницу утром 25-летний ивуариец, забивший девять голов за "Бернли" в прошлом сезоне, пройдет медобследование, что позволило бы оформить трансфер до уикенда.
04.08.2022 22:00
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