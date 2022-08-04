Аспиликуэта остается в "Челси" и подписывает новый контракт

Защитник Сесар Аспиликуэта отказался от перехода в "Барселону" и решил заключить новый двухлетний контракт с "Челси".

Аспиликуэта еще несколько месяцев назад договорился с "Барселоной", заранее уведомив "Челси" о своем желании вернуться на родину этим летом.



Однако двум клубам не удалось достичь компромисса — особенно после того, как "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за Рафинью и Жюля Кунде.



Как стало известно ESPN, в конце концов Сесар поддался уговорам клуба, за который он выступает с 2012 года и капитаном которого является, и решил остаться на "Стэмфорд Бридж".



Более того, теперь 32-летний испанец должен заключить с "синими" новый контракт, рассчитанный до июня 2024. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.