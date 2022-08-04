Аспиликуэта остается в "Челси" и подписывает новый контракт

Сесар Аспиликуэта Защитник Сесар Аспиликуэта отказался от перехода в "Барселону" и решил заключить новый двухлетний контракт с "Челси".

Аспиликуэта еще несколько месяцев назад договорился с "Барселоной", заранее уведомив "Челси" о своем желании вернуться на родину этим летом.

Однако двум клубам не удалось достичь компромисса — особенно после того, как "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за Рафинью и Жюля Кунде.

Как стало известно ESPN, в конце концов Сесар поддался уговорам клуба, за который он выступает с 2012 года и капитаном которого является, и решил остаться на "Стэмфорд Бридж".

Более того, теперь 32-летний испанец должен заключить с "синими" новый контракт, рассчитанный до июня 2024. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.


Метки Аспиликуэта, Барселона, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 21:00

Количество просмотров Просмотров: 893

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Последние комментарии:




  1. xoce-moyp 04.08.2022 21:44 # xoce-moyp
    В одной из публичных групп в социальной сети Facebook появилось видео с пьяным жителем Эстонии, который попал в аварию и разбил собственное транспортное средство, сообщает Elu24. Водитель кричал, что он выпил и уснул за рулем. Он также обвинил в аварии президента России Владимира Путина. Мужчина переживал, что теперь ему придется влезть в долги.


    Ааахахахаха! Это же местный долбоёб, да?

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  2. xoce-moyp 04.08.2022 21:41 # xoce-moyp
    РА скинул балласт американцам и клубишко вышел на свой обычный уровень. Уровень, в котором теперь будут играть стариканы и всякие чучмеки, слонины и кукареки. АХАХАХАХААА!!! Как же я орууу!!!

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  3. mancityman 04.08.2022 21:33 # mancityman
    И Vзяли они Zащеку!!!

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  4. thegodfather 04.08.2022 21:31 # thegodfather
    челси будет чемпионськи и все тут
    не хочу даже ниче слушать

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  5. xoce-moyp 04.08.2022 21:27 # xoce-moyp
    стерлядь кулибали слонина чукумека фофана кукурелья
    и это очевидно еще не конец

    Источник: http://fapl.ru/posts/94738/?c=1#c7610459

    Это не конец, это писда с запахом тухлой рыбы. Ааахахаха!!!!

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  6. hunter022 04.08.2022 21:25 # hunter022
    В Марьинке под Донецком ликвидировали полковника #ВСУ Олега Дегтярёва

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  7. narcot 04.08.2022 21:24 # narcot
    В ответ на санкции россия решила сжигать газ, чтобы он не достался Западу

    Детали: пока жители «сверхдержавы» еле сводят концы с концами и запасаются на зиму дровами, в газпроме пошли по принципу «так не доставайся же ты никому!». На компрессорной станции «Портовая» впустую сжигают газ.

    Начиная с 17 июня там регулярно происходят пожары, передают финские СМИ (https://yle.fi/uutiset/3-12561745). Столб дыма настолько огромный, что его видно с Финляндии и на снимках NASA.

    Сразу видно: рациональные решения и забота о своих гражданах - отличительные характеристики россии!

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  8. thegodfather 04.08.2022 21:23 # thegodfather
    императоры неостановимы.
    ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ, ЧМОХИ.
    вижу вы уже обоссались от будущей гегемоньси челси.

    чисто стерлядь кулибали слонина чукумека фофана кукурелья
    и это очевидно еще не конец


    барсе поводили шершавым, забайтили их на покупку кундэ ахахаха красиво

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  9. xoce-moyp 04.08.2022 21:22 # xoce-moyp
    Холанд уверен, что будет играть за "лучший клуб в Англии"



    Всё верно глаголит Хохланд, перешёл в какую-то хуету с 0 ЛЧ. Естественно использует эту помойку как трамплин.

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  10. narcot 04.08.2022 21:15 # narcot
    «Ливерпуль» и «Сити» снова разыграют титул, а «МЮ» окажется выше «Челси»! Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу нового сезона АПЛ

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  11. lfc-krr 04.08.2022 21:15 # lfc-krr
    Уже завтра стартует новый сезон, так что предлагаю оставить свои прогнозы на топ-6, и по желанию на остальные позиции..
    Практика показывает, что все мы нормально изучили процессы, и в этом сезоне точно не будем cocать xyи как мы это делали в предыдущих сезонах

    Прогнозы на АПЛ сезон 2020/2021
    https://gist.github.com/lfc-krr/7b5273e4acf4886b0ecb6a9452b32a69

    Прогнозы на АПЛ сезон 2021/2022
    https://gist.github.com/lfc-krr/f070b5d0fb7e99a76dd4556889c379f8


    Прогнозы на АПЛ сезон 2022/2023
    https://gist.github.com/lfc-krr/46ee9e8682e4ca6dda8a356626f4ea5f

    Велкам

    (ответить)

  12. narcot 04.08.2022 21:13 # narcot
    Его хотел «Челси» и хвалили чемпионы мира, а он ушел в порно – и снялся в 600 фильмах

    В 9 лет Дэнни Маунтин подписал контракт с «Саутгемптоном» – и так впечатлил всех, что им серьезно заинтересовались «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».

    Талант юного игрока отмечали в том числе чемпионы мира-1966 Алан Болл и Джефф Херст.

    «Они наблюдали за нашей тренировкой, когда мне было около 12, и сказали моему отцу: «Каждые 10-15 лет в этой стране у нас появляется талант, который выделяется среди остальных, и я верю, что ваш сын может быть таким талантом», – рассказывал Дэнни.


    Но в 16 лет мечте стать футболистом пришел конец из-за тяжелой травмы колена. «Саутгемптон» оплатил его лечение, а сам Маунтин выучился на плотника.

    Но потом жизнь круто повернулась еще раз: Дэнни стал порноактером и снялся почти в 600 фильмах.

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  13. mancityman 04.08.2022 21:09 # mancityman
    блицкриг свиносбаки хотели

    https://www.youtube.com/watch?v=UPKkKwt_zcY&;t=93s

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  14. mancityman 04.08.2022 21:07 # mancityman
    Мама, приезжай и меня забери.
    Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
    Мама, я сгорел, и голодные псы,
    Растерзав моё тело, набьют свои животы.
    Город смерти, горящий город.
    Здесь вроде ночь... Ночь здесь светлей, чем днём.
    Здесь горы трупов, здесь мертвый на мёртвом,
    А смерть таится за каждым углом.
    О, Боже правый! Да это ж наши танки!
    Их триста – все подбиты и горят!
    Подняв глаза, я вижу надпись на крыше:
    Эй, ребята, добро пожаловать в ад!
    Мама, приезжай и меня забери.
    Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
    Мама, я сгорел, и голодные псы,
    Растерзав моё тело, набьют свои животы.
    Ну что же ты, царица войск – пехота
    В надежде как сберечь бы животы...
    А моджахеды с криком славная охота
    Дают понять, что здесь охотники не мы.
    Комбат в испуг: А ну вставай, салага!
    Открой глаза! Ну что ты так дрожишь?
    Скорей очнись и вперёд в атаку!
    -Побойся Бога, сжалься командир!.
    Мама, приезжай и меня забери.
    Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
    Мама, я сгорел, и голодные псы,
    Растерзав моё тело, набьют свои животы.
    Прицел ноль – восемь! Не выключай мотора!
    Эй, Ванёк, смотри по сторонам!
    Без остановки бей из пулемёта,
    Но не уверен, что он поможет нам...
    Со всех сторон бьют из гранатомётов,
    Нас, заставляя в страхе умирать.
    Ну, посмотри, ведь даже самолёты
    Не могут их заставить замолчать!
    Мама, приезжай и меня забери.
    Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
    Мама, я сгорел, и голодные псы,
    Растерзав моё тело, набьют свои животы.
    Мама, приезжай и меня забери.
    Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
    Мама, я сгорел, и голодные псы,
    Растерзав моё тело, набьют свои животы.

    Слава Украине!!!
    Слава ИчКерии!!!
    Слава Казахстану!!!
    Слава всем Русоё6ам!!!

    (ответить)

  15. narcot 04.08.2022 21:05 # narcot
    takernotagiver

    Ей богу. Ты всерьёз думаешь что Украина против такой огромной армии выстоит? Откуда такая спесь? Украина пользуется всём что им досталось от Советского Союза и ведёт себя как Иван не знающий родства. Политики с Украины сваливают один за другим и бросают своих граждан, а вы радуетесь смертям людей, которые не являются карателями.
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  16. narcot 04.08.2022 21:03 # narcot
    тупая пи3да должна быть рада калибрам, к-52, су-57 да сарматам


    Жительница Сахалина годами добивается переселения из аварийного дома. На встрече с губернатором она показала ботинок, заплесневевший в ее квартире, — и кинула его в мэра

    Встреча жителей района с Лимаренко и Цукановым прошла в Шахтерске 4 августа. Когда очередь дошла до Аникеевой, женщина рассказала, что местные власти три года предлагают ее семье переселиться из аварийного жилья в здание, которое еще старше предыдущего и также признано аварийным.

    По словам местной жительницы, в мае 2022 года администрация Углегорска по решению суда должна была предоставить семье Аникеевой новое жилье в течение двух месяцев, но этого не произошло.

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  17. great-alexander 04.08.2022 21:02 # great-alexander
    челсе это казахская невесткая которая согласно традициям моет ноги родителям своего мужа (Барселоны)

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  18. mancityman 04.08.2022 21:01 # mancityman
    Е6ашьте свинособак братики, без жалости, это не люди, Мир без этих мразей будет чище!!!

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