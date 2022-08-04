Аспиликуэта остается в "Челси" и подписывает новый контракт
Защитник Сесар Аспиликуэта отказался от перехода в "Барселону" и решил заключить новый двухлетний контракт с "Челси".
Аспиликуэта еще несколько месяцев назад договорился с "Барселоной", заранее уведомив "Челси" о своем желании вернуться на родину этим летом.
Однако двум клубам не удалось достичь компромисса — особенно после того, как "Барселона" опередила "Челси" в борьбе за Рафинью и Жюля Кунде.
Как стало известно ESPN, в конце концов Сесар поддался уговорам клуба, за который он выступает с 2012 года и капитаном которого является, и решил остаться на "Стэмфорд Бридж".
Более того, теперь 32-летний испанец должен заключить с "синими" новый контракт, рассчитанный до июня 2024. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.
04.08.2022 21:00
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В одной из публичных групп в социальной сети Facebook появилось видео с пьяным жителем Эстонии, который попал в аварию и разбил собственное транспортное средство, сообщает Elu24. Водитель кричал, что он выпил и уснул за рулем. Он также обвинил в аварии президента России Владимира Путина. Мужчина переживал, что теперь ему придется влезть в долги.
Ааахахахаха! Это же местный долбоёб, да?
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РА скинул балласт американцам и клубишко вышел на свой обычный уровень. Уровень, в котором теперь будут играть стариканы и всякие чучмеки, слонины и кукареки. АХАХАХАХААА!!! Как же я орууу!!!
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И Vзяли они Zащеку!!!
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челси будет чемпионськи и все тут
не хочу даже ниче слушать
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стерлядь кулибали слонина чукумека фофана кукурелья
и это очевидно еще не конец
Источник: http://fapl.ru/posts/94738/?c=1#c7610459
Это не конец, это писда с запахом тухлой рыбы. Ааахахаха!!!!
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В Марьинке под Донецком ликвидировали полковника #ВСУ Олега Дегтярёва
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В ответ на санкции россия решила сжигать газ, чтобы он не достался Западу
Детали: пока жители «сверхдержавы» еле сводят концы с концами и запасаются на зиму дровами, в газпроме пошли по принципу «так не доставайся же ты никому!». На компрессорной станции «Портовая» впустую сжигают газ.
Начиная с 17 июня там регулярно происходят пожары, передают финские СМИ (https://yle.fi/uutiset/3-12561745). Столб дыма настолько огромный, что его видно с Финляндии и на снимках NASA.
Сразу видно: рациональные решения и забота о своих гражданах - отличительные характеристики россии!
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императоры неостановимы.
ЛЕЖАТЬ + СОСАТЬ, ЧМОХИ.
вижу вы уже обоссались от будущей гегемоньси челси.
чисто стерлядь кулибали слонина чукумека фофана кукурелья
и это очевидно еще не конец
барсе поводили шершавым, забайтили их на покупку кундэ ахахаха красиво
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Холанд уверен, что будет играть за "лучший клуб в Англии"
Всё верно глаголит Хохланд, перешёл в какую-то хуету с 0 ЛЧ. Естественно использует эту помойку как трамплин.
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«Ливерпуль» и «Сити» снова разыграют титул, а «МЮ» окажется выше «Челси»! Суперкомпьютер спрогнозировал итоговую таблицу нового сезона АПЛ
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Уже завтра стартует новый сезон, так что предлагаю оставить свои прогнозы на топ-6, и по желанию на остальные позиции..
Практика показывает, что все мы нормально изучили процессы, и в этом сезоне точно не будем cocать xyи как мы это делали в предыдущих сезонах
Прогнозы на АПЛ сезон 2020/2021
https://gist.github.com/lfc-krr/7b5273e4acf4886b0ecb6a9452b32a69
Прогнозы на АПЛ сезон 2021/2022
https://gist.github.com/lfc-krr/f070b5d0fb7e99a76dd4556889c379f8
Прогнозы на АПЛ сезон 2022/2023
https://gist.github.com/lfc-krr/46ee9e8682e4ca6dda8a356626f4ea5f
Велкам
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Его хотел «Челси» и хвалили чемпионы мира, а он ушел в порно – и снялся в 600 фильмах
В 9 лет Дэнни Маунтин подписал контракт с «Саутгемптоном» – и так впечатлил всех, что им серьезно заинтересовались «Челси», «Вест Хэм» и «Тоттенхэм».
Талант юного игрока отмечали в том числе чемпионы мира-1966 Алан Болл и Джефф Херст.
«Они наблюдали за нашей тренировкой, когда мне было около 12, и сказали моему отцу: «Каждые 10-15 лет в этой стране у нас появляется талант, который выделяется среди остальных, и я верю, что ваш сын может быть таким талантом», – рассказывал Дэнни.
Но в 16 лет мечте стать футболистом пришел конец из-за тяжелой травмы колена. «Саутгемптон» оплатил его лечение, а сам Маунтин выучился на плотника.
Но потом жизнь круто повернулась еще раз: Дэнни стал порноактером и снялся почти в 600 фильмах.
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блицкриг свиносбаки хотели
https://www.youtube.com/watch?v=UPKkKwt_zcY&;t=93s
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Мама, приезжай и меня забери.
Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
Мама, я сгорел, и голодные псы,
Растерзав моё тело, набьют свои животы.
Город смерти, горящий город.
Здесь вроде ночь... Ночь здесь светлей, чем днём.
Здесь горы трупов, здесь мертвый на мёртвом,
А смерть таится за каждым углом.
О, Боже правый! Да это ж наши танки!
Их триста – все подбиты и горят!
Подняв глаза, я вижу надпись на крыше:
Эй, ребята, добро пожаловать в ад!
Мама, приезжай и меня забери.
Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
Мама, я сгорел, и голодные псы,
Растерзав моё тело, набьют свои животы.
Ну что же ты, царица войск – пехота
В надежде как сберечь бы животы...
А моджахеды с криком славная охота
Дают понять, что здесь охотники не мы.
Комбат в испуг: А ну вставай, салага!
Открой глаза! Ну что ты так дрожишь?
Скорей очнись и вперёд в атаку!
-Побойся Бога, сжалься командир!.
Мама, приезжай и меня забери.
Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
Мама, я сгорел, и голодные псы,
Растерзав моё тело, набьют свои животы.
Прицел ноль – восемь! Не выключай мотора!
Эй, Ванёк, смотри по сторонам!
Без остановки бей из пулемёта,
Но не уверен, что он поможет нам...
Со всех сторон бьют из гранатомётов,
Нас, заставляя в страхе умирать.
Ну, посмотри, ведь даже самолёты
Не могут их заставить замолчать!
Мама, приезжай и меня забери.
Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
Мама, я сгорел, и голодные псы,
Растерзав моё тело, набьют свои животы.
Мама, приезжай и меня забери.
Не живым, так хоть мёртвым, но меня забери.
Мама, я сгорел, и голодные псы,
Растерзав моё тело, набьют свои животы.
Слава Украине!!!
Слава ИчКерии!!!
Слава Казахстану!!!
Слава всем Русоё6ам!!!
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takernotagiver
Ей богу. Ты всерьёз думаешь что Украина против такой огромной армии выстоит? Откуда такая спесь? Украина пользуется всём что им досталось от Советского Союза и ведёт себя как Иван не знающий родства. Политики с Украины сваливают один за другим и бросают своих граждан, а вы радуетесь смертям людей, которые не являются карателями.
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тупая пи3да должна быть рада калибрам, к-52, су-57 да сарматам
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челсе это казахская невесткая которая согласно традициям моет ноги родителям своего мужа (Барселоны)
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Е6ашьте свинособак братики, без жалости, это не люди, Мир без этих мразей будет чище!!!
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