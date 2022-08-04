Артета намекает, что "Арсенал" не закончил с покупками
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его клуб все еще ищет возможности для усиления состава на трансферном рынке.
Этим летом "Арсенал" потратил свыше 100 миллионов фунтов на новичков, подписав Мэтта Тернера, Александра Зинченко, Фабиу Виейра, Маркиньоса и Габриэля Жезума.
Однако Артета допускает, что кое-что еще случится, а пока же "канониры" работают над избавлением от балласта вроде Эктора Беллерина, Пабло Мари и Лукаса Торрейры.
"Как вы можете видеть, мы очень активны в плане приобретений и расставаний. Все еще возможно, это длинное окно, и много всего произошло".
"Это невероятно, как много сделок заключили клубы Премьер-Лиги, и это лишь показывает уровень конкуренции".
"У каких-то игроков может возникнуть потребность для перехода, поэтому все еще возможно", — цитирует Артету Evening Standard.
04.08.2022 20:00
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самый счястливый тренер на данный момент
самый грустный тухлый из щестнолси имхо
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уже в прошлый раз поняли или он по 3 раза на неделю любит одно и тоже повторять
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