"Севилья" арендовала Теллеса у "Юнайтед"

Алекс Теллес "Манчестер Юнайтед" объявил о переходе своего крайнего защитника Алекса Теллеса в "Севилью" на правах аренды.

Ранее этим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг укрепил левый фланг обороны своей команды с помощью Тирелла Маласиа, поэтому Теллесу было позволено покинуть "Олд Траффорд".

Таким образом, сезон 2022/23 Алекс проведет в "Севилье", которая полностью возьмет на себя зарплату 29-летнего бразильца, но не получит опции выкупа. Арендной платы сделка тоже не предусматривает, сообщает Daily Mail.

Добавим, после своего перехода из "Порту" в октябре 2020 Теллес сыграл 50 матчей за "Юнайтед", забив один гол.


Метки аренда, Манчестер Юнайтед, Севилья, Теллес, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 19:00

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  1. lexa-arsenal 04.08.2022 20:03 # lexa-arsenal
    Блядь топлесса продали, манки макаки

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  2. liverpool888 04.08.2022 19:53 # liverpool888
    Думаю, что Шоу присядет на лавку в этом сезоне.

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  3. mancunia-planet 04.08.2022 19:09 # mancunia-planet
    С лз проблем нет, надо на правый фланг кого нибудь нормального

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