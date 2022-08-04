"Севилья" арендовала Теллеса у "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе своего крайнего защитника Алекса Теллеса в "Севилью" на правах аренды.

Ранее этим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг укрепил левый фланг обороны своей команды с помощью Тирелла Маласиа, поэтому Теллесу было позволено покинуть "Олд Траффорд".



Таким образом, сезон 2022/23 Алекс проведет в "Севилье", которая полностью возьмет на себя зарплату 29-летнего бразильца, но не получит опции выкупа. Арендной платы сделка тоже не предусматривает, сообщает Daily Mail.



Добавим, после своего перехода из "Порту" в октябре 2020 Теллес сыграл 50 матчей за "Юнайтед", забив один гол.