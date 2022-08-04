"Севилья" арендовала Теллеса у "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе своего крайнего защитника Алекса Теллеса в "Севилью" на правах аренды.
Ранее этим летом главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг укрепил левый фланг обороны своей команды с помощью Тирелла Маласиа, поэтому Теллесу было позволено покинуть "Олд Траффорд".
Таким образом, сезон 2022/23 Алекс проведет в "Севилье", которая полностью возьмет на себя зарплату 29-летнего бразильца, но не получит опции выкупа. Арендной платы сделка тоже не предусматривает, сообщает Daily Mail.
Добавим, после своего перехода из "Порту" в октябре 2020 Теллес сыграл 50 матчей за "Юнайтед", забив один гол.
04.08.2022 19:00
Просмотров: 336
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Блядь топлесса продали, манки макаки
(ответить)
Думаю, что Шоу присядет на лавку в этом сезоне.
(ответить)
С лз проблем нет, надо на правый фланг кого нибудь нормального
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий