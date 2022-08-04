"Вулверхэмптон" лидирует в борьбе за Батшуайи
"Вулверхэмптон" опережает "Эвертон" в борьбе за нападающего "Челси" Мичи Батшуайи.
На днях появилась информация, что возглавляемый бывшим наставником "Челси" Фрэнком Лэмпардом "Эвертон" уже ведет переговоры с "синими" насчет перехода Батшуайи.
Однако talkSPORT в эксклюзивном материале утверждает, что "ириски" проигрывают борьбу за Мичи "Вулерхэмптону", который испытывает острый дефицит нападающим в преддверии нового сезона.
"Волки, потерявшие с травмой Рауля Хименеса и отправившие в аренду Фабиу Силву, собираются взять Батшуайи в аренду и будут в складчину с "Челси" платить зарплату 28-летнему бельгийцу.
04.08.2022 18:00
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О никуя си борьба.
Ну тогда 30 лямов на стол, чмоньки
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