"Челси" не будет отправлять Чуквуэмеку в аренду

Владелец "Челси" Тодд Бели сообщил, что полузащитник Кэрни Чуквуэмека останется в первой команде на предстоящий сезон.

Ранее днем "Челси" подтвердил приобретение Чуквуэмеки у "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов. Принято считать, что к уходу из бирмингемского клуба Кэрни подтолкнуло желание играть регулярно.



Несмотря на высочайшую конкуренцию на "Стэмфорд Бридж", сражаться за игровые минуты 18-летний англичанин будет именно здесь, как следует из слов Бели, который по совместительству является временно исполняющим обязанности спортивного директора "синих".



"Кэрни — один из самых ярких молодых игроков в Европе, поэтому все мы по-настоящему предвкушаем его игру на "Стэмфорд Бридж".



"Мы довольны, что смогли заполучить его в "Челси", добавив такого талантливого молодого игрока нашей команде на новый сезон и последующие", — сообщил Бели.