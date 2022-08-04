"Челси" не будет отправлять Чуквуэмеку в аренду
Владелец "Челси" Тодд Бели сообщил, что полузащитник Кэрни Чуквуэмека останется в первой команде на предстоящий сезон.
Ранее днем "Челси" подтвердил приобретение Чуквуэмеки у "Астон Виллы" за 20 миллионов фунтов. Принято считать, что к уходу из бирмингемского клуба Кэрни подтолкнуло желание играть регулярно.
Несмотря на высочайшую конкуренцию на "Стэмфорд Бридж", сражаться за игровые минуты 18-летний англичанин будет именно здесь, как следует из слов Бели, который по совместительству является временно исполняющим обязанности спортивного директора "синих".
"Кэрни — один из самых ярких молодых игроков в Европе, поэтому все мы по-настоящему предвкушаем его игру на "Стэмфорд Бридж".
"Мы довольны, что смогли заполучить его в "Челси", добавив такого талантливого молодого игрока нашей команде на новый сезон и последующие", — сообщил Бели.
04.08.2022 17:00
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