Предложение "Челси" по Фофана в 60 млн. фунтов отклонено

"Лестер" отклонил предложение "Челси" в 60 миллионов фунтов о покупке защитника Весле Фофана.

Именно на Фофана "Челси" сосредоточил свое внимание после того, как проиграл борьбу "Барселоне" за Жюля Кунде.



Трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает информацию, которую первым опубликовало издание L'Equipe. "Лестер" действительно отклонил стартовое предложение "синих" по 21-летнему французу.



"Лисы" сообщили коллегам из Лондона, что Фофана не продается, однако "Челси" собирается вернуться с улучшенным предложением, а сам Весле хочет присоединиться к команде Томаса Тухеля.