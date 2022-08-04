Предложение "Челси" по Фофана в 60 млн. фунтов отклонено

Весле Фофана "Лестер" отклонил предложение "Челси" в 60 миллионов фунтов о покупке защитника Весле Фофана.

Именно на Фофана "Челси" сосредоточил свое внимание после того, как проиграл борьбу "Барселоне" за Жюля Кунде.

Трансферный гуру Фабрицио Романо подтверждает информацию, которую первым опубликовало издание L'Equipe. "Лестер" действительно отклонил стартовое предложение "синих" по 21-летнему французу.

"Лисы" сообщили коллегам из Лондона, что Фофана не продается, однако "Челси" собирается вернуться с улучшенным предложением, а сам Весле хочет присоединиться к команде Томаса Тухеля.


Метки Лестер, Фофана, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 16:00

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  1. yamateh 04.08.2022 16:54 # yamateh
    когда уже закроется ТО и перестанут сикать на почтилси

    (ответить)

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