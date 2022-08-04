Холанд уверен, что будет играть за "лучший клуб в Англии"

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд убежден, что будет выступать за лучший клуб в Англии.

Забив 86 голов в 89 матчах за дортмундскую "Боруссию", этим летом Холанд присоединился к "Сити". По словам 22-летнего норвежца, он специально покинул зону комфорта, чтобы развиваться дальше.



"Я могу прибавить во всем. Если вы думаете, что я в чем-либо хорош, я всегда могу стать лучше".



"Это то, к чему я должен стремиться. Будучи молодым игроком, играя у Пепа Гвардиолы, играя за лучший клуб в Англии, я должен продолжать развиваться и улучшать многие вещи. Этим мне и нравится футбол — ты всегда можешь стать лучше".



"Часть этой игры заключается в том, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Я всегда это делал, и мне это нравится, потому что это помогает тебе развиваться, в том числе и как человеку".



"Я тот игрок, который голоден до голов, выкладывается на 100 процентов и хочет побеждать в каждом матче. Это простые вещи, но в то же время важные вещи", — сообщил Холанд Sky Sports.