Холанд уверен, что будет играть за "лучший клуб в Англии"

Эрлинг Холанд Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд убежден, что будет выступать за лучший клуб в Англии.

Забив 86 голов в 89 матчах за дортмундскую "Боруссию", этим летом Холанд присоединился к "Сити". По словам 22-летнего норвежца, он специально покинул зону комфорта, чтобы развиваться дальше.

"Я могу прибавить во всем. Если вы думаете, что я в чем-либо хорош, я всегда могу стать лучше".

"Это то, к чему я должен стремиться. Будучи молодым игроком, играя у Пепа Гвардиолы, играя за лучший клуб в Англии, я должен продолжать развиваться и улучшать многие вещи. Этим мне и нравится футбол — ты всегда можешь стать лучше".

"Часть этой игры заключается в том, чтобы выйти из своей зоны комфорта. Я всегда это делал, и мне это нравится, потому что это помогает тебе развиваться, в том числе и как человеку".

"Я тот игрок, который голоден до голов, выкладывается на 100 процентов и хочет побеждать в каждом матче. Это простые вещи, но в то же время важные вещи", — сообщил Холанд Sky Sports.


Метки Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 15:00

Количество просмотров Просмотров: 411

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. bangladesh 04.08.2022 15:35 # bangladesh
    то как его сожрали в суперкубке еще цветочки. эта каланча ахуеет какой уровень защиты в дровосечной апл, заплачет и попросится в испанию.

    (ответить)

  2. liverbro 04.08.2022 15:19 # liverbro
    Чтото эстонская сучка сруманк запаздывает)скоро гавкнет)

    (ответить)

  3. mancityman 04.08.2022 15:18 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

    (ответить)

  4. alexomck 04.08.2022 15:16 # alexomck
    не в тот клуб из манчестера перешёл - бывает

    (ответить)

  5. breadpeat 04.08.2022 15:11 # breadpeat
    пока не понимает куда попал..

    (ответить)

  6. nikitoid 04.08.2022 15:01 # nikitoid
    Но это не точно (с)

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: