Кулибали: "С детства мечтал выступать в Премьер-Лиге"

Защитник Калиду Кулибали рассказал, что хотел перейти в "Челси" еще в 2015 году.

В прошлом месяце Кулибали перебрался в "Челси" из "Наполи" за 33 миллиона фунтов. Калиду давно мечтал оказаться в Премьер-Лиге и даже вел переговоры с бывшим наставником "синих" Антонио Конте.



Я разговаривал с Конте в Риме — он хотел меня после того, как я хорошо провел свой первый сезон в "Наполи". Я с уважением попросил владельца отпустить меня в "Челси", но он сказал мне, что это невозможно".



"Поэтому я немного подождал и продолжил свой диалог с ними, но они ни за что не хотели отпускать меня, поэтому я решил остаться и продлить свой контракт с "Наполи".



"Это было немного тяжело, потому что я с детства мечтал выступать в Премьер-Лиге. Но я знал, что однажды это случится, и я рад, что теперь это случилось. Мне пришлось подождать и запастись большим терпением", — цитирует Кулибали The Guardian.