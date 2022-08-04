"Челси" завершил приобретение Чуквуэмеки

"Челси" завершил приобретение полузащитника "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмеки. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Отказавшись от продления своего истекавшего в следующем году контракта, Чуквуэмека заставил "Виллу", в системе которой он находился с 12 лет, продать его.



В итоге 18-летний англичанин перебрался в "Челси", с которым заключил контракт до 2028 года с зарплатой около 100,000 фунтов в неделю.



"Это было довольно суетливое время, но "Челси" не выходил у меня из головы последние дни, поэтому я рад и испытываю облегчение от того, что теперь дело сделано".



"Я так взволнован, и мне не терпится выйти на поле, познакомиться со всеми игроки и постараться выигрывать матчи и трофеи с "Челси", — сообщил Чуквуэмека.