"Челси" завершил приобретение Чуквуэмеки

Кэрни Чуквуэмека "Челси" завершил приобретение полузащитника "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмеки. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.

Отказавшись от продления своего истекавшего в следующем году контракта, Чуквуэмека заставил "Виллу", в системе которой он находился с 12 лет, продать его.

В итоге 18-летний англичанин перебрался в "Челси", с которым заключил контракт до 2028 года с зарплатой около 100,000 фунтов в неделю.

"Это было довольно суетливое время, но "Челси" не выходил у меня из головы последние дни, поэтому я рад и испытываю облегчение от того, что теперь дело сделано".

"Я так взволнован, и мне не терпится выйти на поле, познакомиться со всеми игроки и постараться выигрывать матчи и трофеи с "Челси", — сообщил Чуквуэмека.


Метки Астон Вилла, трансферы, Челси, Чуквуэмека

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 855

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  1. mancityman 04.08.2022 13:56 # mancityman
    Кто ето????

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  2. bushido 04.08.2022 13:40 # bushido
    нахер не нужны эти обои v2

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  3. didier-11 04.08.2022 13:35 # didier-11
    100 тысяч в 18 лет? положит hуй на футбол как это сделал обои

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  4. jirrort 04.08.2022 13:32 # jirrort
    Копейки за самого талантливого англичанина.

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  5. thegodfather 04.08.2022 13:29 # thegodfather
    Нереально гениальный трансфер

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  6. raka-eve 04.08.2022 13:28 # raka-eve
    чуквемека сидит и охуевает наверное что будет 100 получать за просто так

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  7. mrjingles 04.08.2022 13:24 # mrjingles
    Ну 100к, ну вы чё, ну пиздос

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  8. gerrard08 04.08.2022 13:15 # gerrard08
    Изи 20 млн для Стива,
    велком ту генк

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