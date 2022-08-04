"Челси" завершил приобретение Чуквуэмеки
"Челси" завершил приобретение полузащитника "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмеки. Сделка оценивается в 20 миллионов фунтов.
Отказавшись от продления своего истекавшего в следующем году контракта, Чуквуэмека заставил "Виллу", в системе которой он находился с 12 лет, продать его.
В итоге 18-летний англичанин перебрался в "Челси", с которым заключил контракт до 2028 года с зарплатой около 100,000 фунтов в неделю.
"Это было довольно суетливое время, но "Челси" не выходил у меня из головы последние дни, поэтому я рад и испытываю облегчение от того, что теперь дело сделано".
"Я так взволнован, и мне не терпится выйти на поле, познакомиться со всеми игроки и постараться выигрывать матчи и трофеи с "Челси", — сообщил Чуквуэмека.
04.08.2022 13:00
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Последние комментарии:
Кто ето????
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нахер не нужны эти обои v2
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100 тысяч в 18 лет? положит hуй на футбол как это сделал обои
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Копейки за самого талантливого англичанина.
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Нереально гениальный трансфер
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чуквемека сидит и охуевает наверное что будет 100 получать за просто так
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Ну 100к, ну вы чё, ну пиздос
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Изи 20 млн для Стива,
велком ту генк
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