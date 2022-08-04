"Челси" заблокировал переход Аспиликуэты в "Барселону"

Сесар Аспиликуэта "Челси" заблокировал уход своего капитана Сесара Аспиликуэты из клуба этим летом.

Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года, однако сейчас Сесар решительно настроен вернуться на родину в Испанию, и "Барселона" готова предоставить ему такую возможность.

Проблема в том, что этим летом "синие" укрепили свою оборону только Калиду Кулибали, и лондонский клуб просто не может отпустить 32-летнего испанца без замены.

Как сообщает The Times, владелец "Челси" Тодд Бели уже сказал Аспиликуэте, что клуб не собирается его отпускать. Только какой-то форс-мажор или неожиданная удача на трансферном рынке позволят Сесару вырваться со "Стэмфорд Бридж" этим летом.


Метки Аспиликуэта, Барселона, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 12:00

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  1. liverpool888 04.08.2022 12:19 # liverpool888
    Аспи, Силва, Кулибали.
    Джеймс, Канте, Ковачич, Чилуэл.
    С этими сочетаниями игроков всё понятно. Все вопросы и неопределенность в нападении. Продаст ли Тухель Пулишича в добавок к Вернеру и Зиешу? Кого приобретут в нападение в оставшееся время?
    Объективно напрашивается покупка ещё одного центрального защитника и нападающего. К тому же надо решить вопросы с игроками, на которых не рассчитывает клуб, а их набралось прилично.
    Для переходного сезона вполне терпимо. Понимаю, что болельщикам Челси хочется всего здесь и сейчас, но у клуба слишком мало времени. Сезон можно назвать переходным и не завышать своих ожиданий.

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  2. chelsiukpro 04.08.2022 12:19 # chelsiukpro
    Конечно барсе отсасиновик насчёт Аспи! Не дали Кунде купить! Аспи не отпустят пока не купили не кого и отпускать не будут. Если не найдём то пусть в тройке защитников играет а Джеимс выше. Хотя чем дальше тем больше ошибок у него! И было бы лучше обновится

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  3. gunars 04.08.2022 12:17 # gunars
    у гпенсов судорога, как бы занозить барсе)

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  4. skydreams 04.08.2022 12:13 # skydreams
    Норм, для лавки и опыта точно пригодится. Конечно для самого аспли это не оч схема, как сказали выше, получил бы от барсы контракт на пару лет. А после сезона на лавке, только в млс дорога. Но пох, Челси понад усе!

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  5. meshuggah 04.08.2022 12:05 # meshuggah
    понять аспи можно, вырваться сейчас это получить контракт от путы на 2-3 года, тогда как через год уже никому будет не нужен

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