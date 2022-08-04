"Челси" заблокировал переход Аспиликуэты в "Барселону"

"Челси" заблокировал уход своего капитана Сесара Аспиликуэты из клуба этим летом.

Аспиликуэта выступает за "Челси" с 2012 года, однако сейчас Сесар решительно настроен вернуться на родину в Испанию, и "Барселона" готова предоставить ему такую возможность.



Проблема в том, что этим летом "синие" укрепили свою оборону только Калиду Кулибали, и лондонский клуб просто не может отпустить 32-летнего испанца без замены.



Как сообщает The Times, владелец "Челси" Тодд Бели уже сказал Аспиликуэте, что клуб не собирается его отпускать. Только какой-то форс-мажор или неожиданная удача на трансферном рынке позволят Сесару вырваться со "Стэмфорд Бридж" этим летом.