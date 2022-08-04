Тен Хаг заинтересован в Зийеше
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в воссоединении с вингером "Челси" Хакимо Зийешем.
Отметившись только 14 появлениями в стартовом составе "Челси" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сейчас Зийеш настроен уйти в клуб, где будет играть регулярно.
Претендентом номер один на Хакима долгое время считался "Милан", однако чемпионам Серии А пока не удалось согласовать переход 29-летнего игрока сборной Марокко.
Как сообщает Daily Mail, теперь в борьбу за Зийеша готов вступить Тен Хаг, у которого Хаким выступал за "Аякс" с 2017 по 2020 год, забив 49 голов в 164 матчах.
Однако, чтобы этот трансфер состоялся, Тен Хаг должен переубедить некоторых из своих коллег, которые скептически настроены относительно немолодого африканца.
04.08.2022 11:00
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Если только в аренду
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не плохой и дешевый вариант на лавку
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да и мы тоже настроены скептически... лингард №2
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