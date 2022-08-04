Тен Хаг заинтересован в Зийеше

Хаким Зийеш и Эрик Тен Хаг Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в воссоединении с вингером "Челси" Хакимо Зийешем.

Отметившись только 14 появлениями в стартовом составе "Челси" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сейчас Зийеш настроен уйти в клуб, где будет играть регулярно.

Претендентом номер один на Хакима долгое время считался "Милан", однако чемпионам Серии А пока не удалось согласовать переход 29-летнего игрока сборной Марокко.

Как сообщает Daily Mail, теперь в борьбу за Зийеша готов вступить Тен Хаг, у которого Хаким выступал за "Аякс" с 2017 по 2020 год, забив 49 голов в 164 матчах.

Однако, чтобы этот трансфер состоялся, Тен Хаг должен переубедить некоторых из своих коллег, которые скептически настроены относительно немолодого африканца.


Метки Зийеш, Манчестер Юнайтед, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 11:00

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  1. empry 04.08.2022 11:54 # empry
    Если только в аренду

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  2. alexomck 04.08.2022 11:35 # alexomck
    не плохой и дешевый вариант на лавку

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  3. breadpeat 04.08.2022 11:07 # breadpeat
    да и мы тоже настроены скептически... лингард №2

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