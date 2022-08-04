Тен Хаг заинтересован в Зийеше

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заинтересован в воссоединении с вингером "Челси" Хакимо Зийешем.

Отметившись только 14 появлениями в стартовом составе "Челси" в прошлом сезоне Премьер-Лиги, сейчас Зийеш настроен уйти в клуб, где будет играть регулярно.



Претендентом номер один на Хакима долгое время считался "Милан", однако чемпионам Серии А пока не удалось согласовать переход 29-летнего игрока сборной Марокко.



Как сообщает Daily Mail, теперь в борьбу за Зийеша готов вступить Тен Хаг, у которого Хаким выступал за "Аякс" с 2017 по 2020 год, забив 49 голов в 164 матчах.



Однако, чтобы этот трансфер состоялся, Тен Хаг должен переубедить некоторых из своих коллег, которые скептически настроены относительно немолодого африканца.