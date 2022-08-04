Кэмпбелл: "Салиба станет лучшим игроком "Арсенала" в сезоне"
Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл считает, что защитник Вильям Салиба станет лучшим игроком "канониров" в сезоне 2022/23.
Ожидается, что в стартующем сезоне Салиба, наконец, получит шанс в "Арсенале", а товарищеские матчи этим летом убедили Кэмпбелла, что 21-летний француз способен стать настоящей звездой.
"Знаете, парни, я назову Салиба. Я вижу разницу в игре обороны, когда он действует в паре с Габриэлем. Знаю, Бен Уайт был великолепен в прошлом сезоне, но я предпочитаю эту двойку защитников. Иногда мы можем играть в три защитника".
"Ван Дейка, учитывая весь его опыт, называют "Роллс-Ройсом", но этот парень может стать топовой моделью "Бентли". Он невероятен", — цитирует Кэмпбелла Evening Standard.
04.08.2022 10:00
Просмотров: 556
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Защита сейчас очень круто выглядит, и хорошо что Уайт ушел на фланг, он любит вперед бегать. Единственное что настораживает, Артета вывел их на пик формы в начале августа. Как бы к концу осени не растерять кучу очков когда дыхалка просядет. Хотя может ЧМ на руку сыграет и отдохнут некоторые.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий