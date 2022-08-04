Кэмпбелл: "Салиба станет лучшим игроком "Арсенала" в сезоне"

Бывший нападающий "Арсенала" Кевин Кэмпбелл считает, что защитник Вильям Салиба станет лучшим игроком "канониров" в сезоне 2022/23.

Ожидается, что в стартующем сезоне Салиба, наконец, получит шанс в "Арсенале", а товарищеские матчи этим летом убедили Кэмпбелла, что 21-летний француз способен стать настоящей звездой.



"Знаете, парни, я назову Салиба. Я вижу разницу в игре обороны, когда он действует в паре с Габриэлем. Знаю, Бен Уайт был великолепен в прошлом сезоне, но я предпочитаю эту двойку защитников. Иногда мы можем играть в три защитника".



"Ван Дейка, учитывая весь его опыт, называют "Роллс-Ройсом", но этот парень может стать топовой моделью "Бентли". Он невероятен", — цитирует Кэмпбелла Evening Standard.