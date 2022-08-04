"Тоттенхэм" надеется приобрести Удоджи

"Тоттенхэм" надеется приобрести левого защитника "Удинезе" Дестини Удоджи.

По информации Daily Mirror, главный тренер "Тоттенхэм" Антонио Конте лично рекомендовал своему клубу потратиться на Удоджи.



19-летний итальянец нигерийского происхождения оценивается в 25 миллионов фунтов, также вызывая интерес со стороны "Манчестер Сити", "Брайтона" и "Интера".



"Удинезе" открыт к продаже Удоджи, но хочет сразу же вернуть Дестини на правах аренды. "Шпоры" готовы на это пойти, поскольку чувствуют, что еще один сезон в Италии пойдет юному игроку на пользу.