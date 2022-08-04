"Борнмут" близок к покупке Нето

Нето "Борнмут" близок к покупке бразильского голкипера "Барселоны" Нето.

В данный момент вернувшийся в Премьер-Лигу "Борнмут" располагает на последнем рубеже, помимо своего первого номера Марка Траверса, только Уиллом Деннисом, сыгравшим лишь один матч за первую команду.

Эта зона вызывает беспокойство у "вишенок", и главный тренер Скотт Паркер надеется укрепить проблемную позицию с помощью опытнейшего Нето, сообщает The Telegraph.

В прошлом сезоне Нето сыграл только четыре матча за "Барселону", страхуя первого номера Марк-Андре Тер Штегена, и наставник каталонцев Хави решил, что 33-летний бразилец может уйти.

У Нето были и другие варианты, однако ветеран решил, что хочет выступать в Премьер-Лиге за "Борнмут", который надеется оформить сделку до старта нового сезона.


Метки Барселона, Борнмут, Нето

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 08:00

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Последние комментарии:




  1. blueswin 04.08.2022 08:08 # blueswin
    пока Борнмут кажется явным аутсайдером с всего 2 трансферами (Фредерикс и Тавернье)

    всего 3-4 игрока могут что то показать в АПЛ (Соланке, Кук, Келли, Лерма), остальное игроки уровня Чемпионшипа

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  2. blueswin 04.08.2022 08:04 # blueswin
    Траверс очень хорошо себя показал в прошлом году, ему только 23 исполнилось недавно, если сезон отыграет в АПЛ его явно можно будет продать за хорошие деньги. Портит только то, что он с Ирландии, был бы из Англии, точно урвал бы Астон Вилла, Брайтон, Лестер или Эвертон. Там любят таких, купить - сезон поиграть - продать с надбавкой в 250-300%, а то и больше.

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