"Борнмут" близок к покупке Нето

"Борнмут" близок к покупке бразильского голкипера "Барселоны" Нето.

В данный момент вернувшийся в Премьер-Лигу "Борнмут" располагает на последнем рубеже, помимо своего первого номера Марка Траверса, только Уиллом Деннисом, сыгравшим лишь один матч за первую команду.



Эта зона вызывает беспокойство у "вишенок", и главный тренер Скотт Паркер надеется укрепить проблемную позицию с помощью опытнейшего Нето, сообщает The Telegraph.



В прошлом сезоне Нето сыграл только четыре матча за "Барселону", страхуя первого номера Марк-Андре Тер Штегена, и наставник каталонцев Хави решил, что 33-летний бразилец может уйти.



У Нето были и другие варианты, однако ветеран решил, что хочет выступать в Премьер-Лиге за "Борнмут", который надеется оформить сделку до старта нового сезона.