"Челси" задумывается о приглашении Обамеянга

Пьер-Эмерик Обамеянг "Челси" задумывается о приглашении нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Этим летом "Челси" проводил назад в "Интер" Ромелу Лукаку и все еще может лишиться Тимо Вернера, которого хотят заполучить "РБ Лейпциг", "Ювентус" и "Ньюкасл".

Естественно, эта ситуация наводит главного тренера "синих" Томаса Тухеля на мысли об укреплении нападения, и 33-летний Обамеянг — одна из целей, рассматриваемых лондонским клубом.

Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже начал переговоры с лагерем Пьер-Эмерика, но пока не выдвигал свое предложение "Барселоне".

Отметим, что Обамеянг, бывший подопечный Тухеля по дортмундской "Боруссии", лишь в феврале присоединился к "Барселоне", расторгнув свой контракт с "Арсеналом".


Метки Барселона, Обамеянг, Челси

Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 07:00

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  1. liverbro 04.08.2022 07:28 # liverbro
    Начинается.Желтая пресса теперь всех будет пихать к Челси

    (ответить)

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