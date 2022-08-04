"Челси" задумывается о приглашении Обамеянга
"Челси" задумывается о приглашении нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга.
Этим летом "Челси" проводил назад в "Интер" Ромелу Лукаку и все еще может лишиться Тимо Вернера, которого хотят заполучить "РБ Лейпциг", "Ювентус" и "Ньюкасл".
Естественно, эта ситуация наводит главного тренера "синих" Томаса Тухеля на мысли об укреплении нападения, и 33-летний Обамеянг — одна из целей, рассматриваемых лондонским клубом.
Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже начал переговоры с лагерем Пьер-Эмерика, но пока не выдвигал свое предложение "Барселоне".
Отметим, что Обамеянг, бывший подопечный Тухеля по дортмундской "Боруссии", лишь в феврале присоединился к "Барселоне", расторгнув свой контракт с "Арсеналом".
04.08.2022 07:00
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