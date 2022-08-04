"Челси" задумывается о приглашении Обамеянга

"Челси" задумывается о приглашении нападающего "Барселоны" Пьер-Эмерика Обамеянга.

Этим летом "Челси" проводил назад в "Интер" Ромелу Лукаку и все еще может лишиться Тимо Вернера, которого хотят заполучить "РБ Лейпциг", "Ювентус" и "Ньюкасл".



Естественно, эта ситуация наводит главного тренера "синих" Томаса Тухеля на мысли об укреплении нападения, и 33-летний Обамеянг — одна из целей, рассматриваемых лондонским клубом.



Как утверждает трансферный гуру Фабрицио Романо, "Челси" уже начал переговоры с лагерем Пьер-Эмерика, но пока не выдвигал свое предложение "Барселоне".



Отметим, что Обамеянг, бывший подопечный Тухеля по дортмундской "Боруссии", лишь в феврале присоединился к "Барселоне", расторгнув свой контракт с "Арсеналом".