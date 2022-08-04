Светская хроника за четверг

Светская хроника ПСЖ проявил интерес к Джуду Беллингему. Френки Де Йонг предпочитает "Челси". В Лиге Чемпионов появится полуавтоматическая система определения офсайда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ готов составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Реалу" в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (El Nacional)

Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес отправился в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Севилью". (Daily Mail)

Помимо Теллеса, "Юнайтед" собирается избавиться от его партнеров по обороне в лице Акселя Туанзебе, Аарона Ван-Биссаки, Фила Джонса и Брандона Уильямса. (ESPN)

Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг предпочитает "Челси", а не "Юнайтед". (Metro)

"Челси" готов платить защитнику "Лестера" Весле Фофана 200,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)

"Челси" провел встречу с агентом нападающего "Ред Булл" Беньямина Шешко. (Fabrizio Romano)

Защитник "Челси" Леви Колуилл направляется в "Брайтон", однако "синие" сохранят опцию обратного выкупа игрока. (Fabrizio Romano)

"Галатасарай" согласовал покупку полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры и сейчас договаривается с самим уругвайцем. (Fabrizio Romano)

"Блэкпул" арендовал полузащитника "Арсенала" Чарли Патино. (talkSPORT)

Другое

С этого сезона УЕФА будет использовать в Лиге Чемпионов полуавтоматическую систему определения офсайда. (ESPN)

Новичок "Челси" Калиду Кулибали взял телефонный номер Джона Терри у Джанфранко Дзолы. (talkSPORT)

Звездный фанат "Арсенала" Пирс Морган ожидает, что "Челси" завершит сезон 2022/23 за пределами топ-4 Премьер-Лиги. (The Sun)

Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл взял 1-й номер после ухода из клуба Бернда Лено. (Evening Standard)

Криштиану Роналду и Харри Магуайр из "Юнайтед" — самые оскорбляемые игроки Премьер-Лиги в твиттере. (BBC)

Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус был назван самым наиболее часто выбираемым игроком всех времен в фэнтези-игре Премьер-Лиги. (Daily Mail)

В свете возросшего количества преступлений сексуального характера среди звезд Премьер-Лиги клубы будут проводить специальные занятия с игроками и просить их получать согласие перед половым актом. (The Sun)


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Автор mihajlo   

Дата 04.08.2022 06:00

Количество просмотров Просмотров: 1843

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  1. felix-the-cat 04.08.2022 07:39 # felix-the-cat
    Фабрицио Романо: «Челси» начал обсуждение трансфера Пьера-Эмерика Обамеянга



    ))) бля ахахах а вот и звёздный нападающий ахаха

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  2. xah 04.08.2022 07:14 # xah
    Всем Ассалаумагалейкум!

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  3. meshuggah 04.08.2022 06:35 # meshuggah
    № Команда И О
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    завтра опл наступает, а подзалупаль до сих пор в моче

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  4. melwood-lfc 04.08.2022 06:09 # melwood-lfc
    Ещё 1 нужен в х2х
    31 участник. Либо кикну Шакура просто:)

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  5. kazchelsea 04.08.2022 06:04 # kazchelsea
    Звёздный фанат пусть мыслит об арсеноле, нах ему другой клуб

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