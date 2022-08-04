Светская хроника за четверг

ПСЖ проявил интерес к Джуду Беллингему. Френки Де Йонг предпочитает "Челси". В Лиге Чемпионов появится полуавтоматическая система определения офсайда. Обзор слухов и сплетен английской прессы за четверг.

ПСЖ готов составить конкуренцию "Ливерпулю" и "Реалу" в борьбе за полузащитника дортмундской "Боруссии" Джуда Беллингема. (El Nacional)



Защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес отправился в Испанию, чтобы завершить свой переход в "Севилью". (Daily Mail)



Помимо Теллеса, "Юнайтед" собирается избавиться от его партнеров по обороне в лице Акселя Туанзебе, Аарона Ван-Биссаки, Фила Джонса и Брандона Уильямса. (ESPN)



Полузащитник "Барселоны" Френки Де Йонг предпочитает "Челси", а не "Юнайтед". (Metro)



"Челси" готов платить защитнику "Лестера" Весле Фофана 200,000 фунтов в неделю. (Daily Mail)



"Челси" провел встречу с агентом нападающего "Ред Булл" Беньямина Шешко. (Fabrizio Romano)



Защитник "Челси" Леви Колуилл направляется в "Брайтон", однако "синие" сохранят опцию обратного выкупа игрока. (Fabrizio Romano)



"Галатасарай" согласовал покупку полузащитника "Арсенала" Лукаса Торрейры и сейчас договаривается с самим уругвайцем. (Fabrizio Romano)



"Блэкпул" арендовал полузащитника "Арсенала" Чарли Патино. (talkSPORT)



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С этого сезона УЕФА будет использовать в Лиге Чемпионов полуавтоматическую систему определения офсайда. (ESPN)



Новичок "Челси" Калиду Кулибали взял телефонный номер Джона Терри у Джанфранко Дзолы. (talkSPORT)



Звездный фанат "Арсенала" Пирс Морган ожидает, что "Челси" завершит сезон 2022/23 за пределами топ-4 Премьер-Лиги. (The Sun)



Голкипер "Арсенала" Аарон Рамсдейл взял 1-й номер после ухода из клуба Бернда Лено. (Evening Standard)



Криштиану Роналду и Харри Магуайр из "Юнайтед" — самые оскорбляемые игроки Премьер-Лиги в твиттере. (BBC)



Нападающий "Арсенала" Габриэль Жезус был назван самым наиболее часто выбираемым игроком всех времен в фэнтези-игре Премьер-Лиги. (Daily Mail)



В свете возросшего количества преступлений сексуального характера среди звезд Премьер-Лиги клубы будут проводить специальные занятия с игроками и просить их получать согласие перед половым актом. (The Sun)