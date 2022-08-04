"Челси" обсуждает покупку Де Йонга

"Челси" ведет переговоры с "Барселоной" о покупке полузащитника Френки Де Йонга.

Де Йонг остается целью номер один главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага на это трансферное окно, однако Френки не спешит переходить к "красным дьяволам" и вдобавок до сих пор не урегулировал вопрос с "Барселоной" касательно невыплаченной зарплаты.



Как сообщает The Independent, теперь договориться по Де Йонгу пытается "Челси", который, в отличие от "Юнайтед", может предложить 25-летнему голландцу возможность выступить в Лиге Чемпионов.



Издание добавляет, что на "Ноу Камп" ожидают ухода Де Йонга из клуба до конца лета, и в данный момент "Челси" выглядит наиболее вероятным направлением для Френки.