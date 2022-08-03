"Брайтон" отрицает, что согласился продать Кукурелью в "Челси"
"Брайтон" опроверг информацию о том, что "Челси" согласовал приобретение левого защитника "чаек" Марка Кукурельи за 52.5 млн. фунтов.
В прошлую пятницу Кукурелья подал прошение о трансфере, отреагировав этим на отклоненное предложение "Манчестер Сити" в размере 30 млн. фунтов.
"Сити" не пожелал платить установленную "Брайтоном" за Марка цену, зато для "Челси" это проблемой не стало, сообщает BBC.
Тем не менее, в среду вечером "Брайтон" распространил заявление о том, что у "чаек" нет договоренности ни с кем из клубов насчет Кукурельи.
Если этот трансфер все-таки состоится, то 24-летний испанец станет третьим приобретением "синих" в это трансферное окно после защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга.
Добавим, Кукурелья только прошлым летом присоединился к "Брайтону", будучи купленным у "Хетафе" за 15 млн. фунтов. С тех пор Марк провел 35 матчей и был признан лучшим игроком в команде Грэма Поттера.
03.08.2022 23:00
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Ладно, пора на боковую, жовто-блакитные одноклеточные. И вам того же, желаю. А то опять будете бредить перемогами, не выспавшимися)
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Как-то хохлы быстро забыли и замяли, что отход десанта из Гостомеля, а так же из Бучи совпал с переговорами, после которых в знак доброй воли была отдана команда отвести войска от Киева, что теперь такую хуйню выкладывают. Отбивали они, как же)
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https://t.me/uniannet/66857
О говорите не орки, оруууууу
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Крымчанка хотела убить мужа за то, что он поддерживает спецоперацию войну в Украине — РФ СМИ
Она засовывала голову супруга в мусорное ведро и била сковородкой. Потом садовой лопатой срубила флаги с Z и V и стёрла все патриотические наклейки на авто мужа, после чего облила машину бензином.
Мужчина написал заявление в полицию и подал на развод. Говорит, что купит новые стикеры и будет дальше поддерживать войну. Кажется жене нужно будет провести еще одну воспитательную беседу😂
Ору с орков куколдов ахахаха
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Не устаю поражаться этому сказочному наивному дебилоиду))))
Про Гостомель уже несколько видео сбрасывали 2-3 месяца назад. И тут так вовремя Усраинская правда свою "правду" так вовремя подогнала))))) Украинская правда всеравно что Американская невинность. Ее просто нет)
03.08.2022 23:00 #
iskander8sg
https://youtu.be/iB1vApynTiE
С прошедшим, гостомельський навоз!
(ответить)
28.06.2022 21:33 #
goey
Here We Go - Рафинья в Челси 55 млн фунтов стерлингов)
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/94022/?c=1#c7591785
(ответить)
Ахахах, нормально)))
(ответить)
Медобследование уже запланировано. Просто клубы хотят одновременно объявить трансферы Марка и Леви, отсюда и задержка.
(ответить)
че там украина уже начала обещанное еще с мая контрнаступление на херсон???
(ответить)
Гибель юной Наташи
Чумовой репортаж из солнечного Новосибирска
http://www.youtube.com/watch?v=_cS1_GFz_Gk
Пока боевитые русачки проливают кровь под Херсоном и Лисичанском, стремясь погасить кредиты и заработать на новые Жигули, в глубинке Русского Мира их дочки и сёстры затевают как всегда со смуглыми и шерстистыми...
Вот и под солнечным Новосибирском около Академгородка чёткий 27-летний таджик Хушнуд Хамроев затевал с молодыми Наташами...
У него их много было, все высокие, дерзкие, длинноногие...
Ещё строгий Хушнуд регулярно пиздил своих юных Наташ как собак...
Одна из них 17-летняя дерзкая красавица уехала сейчас в морг...
Чёткого Хушнуда приняли полицаи и он теперь не скоро вернётся к своим молодым Наташам...
Но не беда, в Русский Мир Путин завозит каждый день тысячи таких красавчигов как Хушнуд, юные русские дамы не останутся без личной жизни...
А русачкам пожелаем пойти храбро вперёд и отбить у нацистов Бахмут любой ценой...
Ахмат сила!!!
(ответить)
1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
Барселона заинтересовалась Марком Кукурельей
[alexomck]
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Не нужен был.
(ответить)
Ору, а пихайло новость о покупке слонины пенсами запостил!??
То что купили чуквуамеку запостил, через сутки, орууу
(ответить)
Упссссссссс
(ответить)
о нет
(ответить)
КОРОЛЬ???
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