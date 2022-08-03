"Брайтон" отрицает, что согласился продать Кукурелью в "Челси"

"Брайтон" опроверг информацию о том, что "Челси" согласовал приобретение левого защитника "чаек" Марка Кукурельи за 52.5 млн. фунтов.

В прошлую пятницу Кукурелья подал прошение о трансфере, отреагировав этим на отклоненное предложение "Манчестер Сити" в размере 30 млн. фунтов.



"Сити" не пожелал платить установленную "Брайтоном" за Марка цену, зато для "Челси" это проблемой не стало, сообщает BBC.



Тем не менее, в среду вечером "Брайтон" распространил заявление о том, что у "чаек" нет договоренности ни с кем из клубов насчет Кукурельи.



Если этот трансфер все-таки состоится, то 24-летний испанец станет третьим приобретением "синих" в это трансферное окно после защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга.



Добавим, Кукурелья только прошлым летом присоединился к "Брайтону", будучи купленным у "Хетафе" за 15 млн. фунтов. С тех пор Марк провел 35 матчей и был признан лучшим игроком в команде Грэма Поттера.