"Брайтон" отрицает, что согласился продать Кукурелью в "Челси"

Марк Кукурелья "Брайтон" опроверг информацию о том, что "Челси" согласовал приобретение левого защитника "чаек" Марка Кукурельи за 52.5 млн. фунтов.

В прошлую пятницу Кукурелья подал прошение о трансфере, отреагировав этим на отклоненное предложение "Манчестер Сити" в размере 30 млн. фунтов.

"Сити" не пожелал платить установленную "Брайтоном" за Марка цену, зато для "Челси" это проблемой не стало, сообщает BBC.

Тем не менее, в среду вечером "Брайтон" распространил заявление о том, что у "чаек" нет договоренности ни с кем из клубов насчет Кукурельи.

Если этот трансфер все-таки состоится, то 24-летний испанец станет третьим приобретением "синих" в это трансферное окно после защитника Калиду Кулибали и вингера Рахима Стерлинга.

Добавим, Кукурелья только прошлым летом присоединился к "Брайтону", будучи купленным у "Хетафе" за 15 млн. фунтов. С тех пор Марк провел 35 матчей и был признан лучшим игроком в команде Грэма Поттера.


Метки Брайтон, Кукурелья, Челси

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 23:00

Количество просмотров Просмотров: 1116

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. narcot 04.08.2022 00:36 # narcot
    Мухаммад - второе по популярности имя среди новорожденных в Калужской области


    Органы ЗАГС Калужской области назвали самые популярные имена, которые родители давали новорожденным в июне. Варвара и София поделили между собой первое место по популярности женских имён, Анна и Виктория – второе место, имя Алиса – на третьем месте. Среди мальчиков первое место по популярности занимает имя Артём, второе – Мухаммад, третье – Максим.

    (ответить)

  2. takernotagiver 04.08.2022 00:24 # takernotagiver
    Ладно, пора на боковую, жовто-блакитные одноклеточные. И вам того же, желаю. А то опять будете бредить перемогами, не выспавшимися)

    (ответить)

  3. takernotagiver 04.08.2022 00:04 # takernotagiver
    Как-то хохлы быстро забыли и замяли, что отход десанта из Гостомеля, а так же из Бучи совпал с переговорами, после которых в знак доброй воли была отдана команда отвести войска от Киева, что теперь такую хуйню выкладывают. Отбивали они, как же)

    (ответить)

  4. thegodfather 03.08.2022 23:51 # thegodfather
    https://t.me/uniannet/66857


    О говорите не орки, оруууууу

    (ответить)

  5. thegodfather 03.08.2022 23:43 # thegodfather
    Крымчанка хотела убить мужа за то, что он поддерживает спецоперацию войну в Украине — РФ СМИ

    Она засовывала голову супруга в мусорное ведро и била сковородкой. Потом садовой лопатой срубила флаги с Z и V и стёрла все патриотические наклейки на авто мужа, после чего облила машину бензином.

    Мужчина написал заявление в полицию и подал на развод. Говорит, что купит новые стикеры и будет дальше поддерживать войну. Кажется жене нужно будет провести еще одну воспитательную беседу&#128514;


    Ору с орков куколдов ахахаха

    (ответить)

  6. takernotagiver 03.08.2022 23:40 # takernotagiver
    Не устаю поражаться этому сказочному наивному дебилоиду))))
    Про Гостомель уже несколько видео сбрасывали 2-3 месяца назад. И тут так вовремя Усраинская правда свою "правду" так вовремя подогнала))))) Украинская правда всеравно что Американская невинность. Ее просто нет)


    03.08.2022 23:00 #
    iskander8sg

    https://youtu.be/iB1vApynTiE
    С прошедшим, гостомельський навоз!

    (ответить)

  7. vagifspurs 03.08.2022 23:39 # vagifspurs
    28.06.2022 21:33 #
    goey

    Here We Go - Рафинья в Челси 55 млн фунтов стерлингов)
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/94022/?c=1#c7591785

    (ответить)

  8. cristean2 03.08.2022 23:35 # cristean2
    Ахахах, нормально)))

    (ответить)

  9. goey 03.08.2022 23:31 # goey
    Медобследование уже запланировано. Просто клубы хотят одновременно объявить трансферы Марка и Леви, отсюда и задержка.

    (ответить)

  10. great-alexander 03.08.2022 23:31 # great-alexander
    че там украина уже начала обещанное еще с мая контрнаступление на херсон???

    (ответить)

  11. true-manc 03.08.2022 23:11 # true-manc
    Гибель юной Наташи

    Чумовой репортаж из солнечного Новосибирска
    http://www.youtube.com/watch?v=_cS1_GFz_Gk

    Пока боевитые русачки проливают кровь под Херсоном и Лисичанском, стремясь погасить кредиты и заработать на новые Жигули, в глубинке Русского Мира их дочки и сёстры затевают как всегда со смуглыми и шерстистыми...
    Вот и под солнечным Новосибирском около Академгородка чёткий 27-летний таджик Хушнуд Хамроев затевал с молодыми Наташами...
    У него их много было, все высокие, дерзкие, длинноногие...
    Ещё строгий Хушнуд регулярно пиздил своих юных Наташ как собак...
    Одна из них 17-летняя дерзкая красавица уехала сейчас в морг...
    Чёткого Хушнуда приняли полицаи и он теперь не скоро вернётся к своим молодым Наташам...
    Но не беда, в Русский Мир Путин завозит каждый день тысячи таких красавчигов как Хушнуд, юные русские дамы не останутся без личной жизни...
    А русачкам пожелаем пойти храбро вперёд и отбить у нацистов Бахмут любой ценой...
    Ахмат сила!!!

    (ответить)

  12. true-manc 03.08.2022 23:07 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

  13. skydreams 03.08.2022 23:07 # skydreams
    Барселона заинтересовалась Марком Кукурельей

    [alexomck]

    (ответить)

  14. jirrort 03.08.2022 23:04 # jirrort
    Не нужен был.

    (ответить)

  15. thegodfather 03.08.2022 23:04 # thegodfather
    Ору, а пихайло новость о покупке слонины пенсами запостил!??

    То что купили чуквуамеку запостил, через сутки, орууу

    (ответить)

  16. thegodfather 03.08.2022 23:03 # thegodfather
    Упссссссссс

    (ответить)

  17. skydreams 03.08.2022 23:03 # skydreams
    о нет

    (ответить)

  18. true-manc 03.08.2022 23:03 # true-manc
    КОРОЛЬ???

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий



Поиск: