"Лестер" продал Шмейхеля в "Ниццу"

Голкипер "Лестера Каспер Шмейхель официально перешел в "Ниццу". Сумма трансфера не разглашается.

За 11 сезонов на "Кинг Пауэр" Шмейхель провел почти 500 матчей, выиграв с "Лестером" титулы Премьер-Лиги и Чемпионшипа, Кубок Англии и Суперкубок Англии.



По контракту с "лисами" у Каспера оставался еще один год, однако 35-летний датчанин выразил желание откликнуться на новое испытание.



Добавим, "Лестер" остается единственной в топ-5 европейских лиг командой, не совершившей ни одного приобретения этим летом.