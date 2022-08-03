"Лестер" продал Шмейхеля в "Ниццу"

Каспер Шмейхель Голкипер "Лестера Каспер Шмейхель официально перешел в "Ниццу". Сумма трансфера не разглашается.

За 11 сезонов на "Кинг Пауэр" Шмейхель провел почти 500 матчей, выиграв с "Лестером" титулы Премьер-Лиги и Чемпионшипа, Кубок Англии и Суперкубок Англии.

По контракту с "лисами" у Каспера оставался еще один год, однако 35-летний датчанин выразил желание откликнуться на новое испытание.

Добавим, "Лестер" остается единственной в топ-5 европейских лиг командой, не совершившей ни одного приобретения этим летом.


Метки Лестер, Ницца, трансферы, Шмейхель

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 22:00

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Последние комментарии:




  1. hammersmith 03.08.2022 22:23 # hammersmith
    Роджерс не позволит другим клубам воспользоваться проблемами "Лестера"

    Источник: http://fapl.ru/tags/%CB%E5%F1%F2%E5%F0/

    долбоеб в своем репертуаре

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  2. alexomck 03.08.2022 22:21 # alexomck
    не новость, что он в ниццу уходит

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  3. liverpool888 03.08.2022 22:15 # liverpool888
    Странное решение. Вроде бы Каспер сильно не сдавал, чтобы его так легко отпустили. А кого теперь приглашать? Рискнуть и арендовать Кепу у Челси?
    Думаю, что Фофана им точно стоит продать в Челси за миллионов 60-70, а деньги реинвестировать в состав. За половину от проданных денег точно можно найти качественную замену Фофана. Останется сумма на одно точечное усиление.

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  4. gerrard08 03.08.2022 22:14 # gerrard08
    Вот это неожиданный мув

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  5. true-manc 03.08.2022 22:04 # true-manc
    орууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу

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  6. gidro-met 03.08.2022 22:02 # gidro-met
    Лестер по песте пойдёт, ещё выкупят у него Мэддисона с Тилемансом и можно в ЧШ

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  7. j24081993 03.08.2022 22:02 # j24081993
    Хороший кипер. Желаю ему удачи в Ницце

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