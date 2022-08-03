"Лестер" продал Шмейхеля в "Ниццу"
Голкипер "Лестера Каспер Шмейхель официально перешел в "Ниццу". Сумма трансфера не разглашается.
За 11 сезонов на "Кинг Пауэр" Шмейхель провел почти 500 матчей, выиграв с "Лестером" титулы Премьер-Лиги и Чемпионшипа, Кубок Англии и Суперкубок Англии.
По контракту с "лисами" у Каспера оставался еще один год, однако 35-летний датчанин выразил желание откликнуться на новое испытание.
Добавим, "Лестер" остается единственной в топ-5 европейских лиг командой, не совершившей ни одного приобретения этим летом.
03.08.2022 22:00
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Роджерс не позволит другим клубам воспользоваться проблемами "Лестера"
Источник: http://fapl.ru/tags/%CB%E5%F1%F2%E5%F0/
долбоеб в своем репертуаре
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не новость, что он в ниццу уходит
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Странное решение. Вроде бы Каспер сильно не сдавал, чтобы его так легко отпустили. А кого теперь приглашать? Рискнуть и арендовать Кепу у Челси?
Думаю, что Фофана им точно стоит продать в Челси за миллионов 60-70, а деньги реинвестировать в состав. За половину от проданных денег точно можно найти качественную замену Фофана. Останется сумма на одно точечное усиление.
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Вот это неожиданный мув
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Лестер по песте пойдёт, ещё выкупят у него Мэддисона с Тилемансом и можно в ЧШ
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Хороший кипер. Желаю ему удачи в Ницце
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