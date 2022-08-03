"Юнайтед" провел переговоры насчет Шешко

Беньямин Шешко "Манчестер Юнайтед" вступил в переговоры о покупке нападающего "Ред Бул" Беньямина Шешко.

Как сообщает Sky Sports, в ходе предварительных переговоров обнаружилось, что два клуба значительно расходятся в оценке стоимости Шешко.

"Ред Булл" вообще не горит желанием продавать 19-летнего словенца, у которого остается еще четыре года по контракту в Зальцбурге.

В данный момент "Юнайтед" решает, продолжать ли эти переговоры или переключиться на прочие цели по укреплению атакующей линии, к чему "красных дьяволов" подстегивает неопределенная ситуация с будущим Криштиану Роналду.


Метки Манчестер Юнайтед, Ред Булл, Шешко

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 21:00

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