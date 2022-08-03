"Эвертон" начнет сезон без Калверт-Левина

Нападающий "Эвертона" Доминик Калверт-Левин пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги из-за травмы колена.

Из-за проблем со здоровьем Калверт-Левин отметился только 15 появлениями в стартовом составе "Эвертона" в прошлом сезоне Премьер-Лиги.



Как сообщает The Telegraph, сейчас Доминику снова нездоровится. На тренировке у 25-летнего англичанина возникли проблемы с коленом.



Теперь Калверт-Левин не сыграет против "Челси" в субботу и может пропустить пять-шесть недель, как предполагает предварительный диагноз.



Добавим, ситуация "ирисок" усугубляется тем, что другой их нападающий, Саломон Рондон, отбывает дисквалификацию за удаление против "Брентфорда" в прошлом сезоне.