"Арсенал" отправил Балогана в "Реймс"

Нападающий "Арсенала Фоларин Балоган проведет сезон 2022/23 в "Реймсе" на правах аренды.

Балоган является продуктом академии "Арсенала" и за первую команду дебютировал еще в сезоне 2020/21. Однако из-за высокой конкуренции Фоларину сложно претендовать на игровые минуты в родном клубе.



Сыграв 21 матч за "Мидлсбро" во всех соревнованиях во второй половине прошлого сезона, сейчас Балоган отправляется еще в одну командировку и будет выступать за французский "Реймс".



В "Реймсе" 21-летнему англичанину предстоит заменить Уго Экитике, за которого сражался "Ньюкасл", но который выбрал "Ньюкасл".