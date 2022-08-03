"Сити" не собирается покупать Гвардиола

"Манчестер Сити" не вступал в борьбу за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола.

Этим летом Гвардиола прежде всего сватали в "Тоттенхэм" и "Челси". По слухам, "шпор" отказались от покупки Йошко из-за его чрезмерной дороговизны, тогда как "синие" до сих пор хотят 20-летнего хорвата.



Недавно появилась информация, что "Сити" тоже хочет Гвардиола, способного сыграть как в центре обороны, так и на проблемной для "горожан" позиции левого защитника.



Утверждалось, что "Сити" предложил 66 миллионов фунтов за Гвардиола, однако Daily Mail уверяет, что это не так и что Йошко не будет на "Этихад".



"РБ Лейпциг" вообще не собирается продавать Гвардиола этим летом, надеясь заключить новый контракт с Йошко.