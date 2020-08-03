Тен Хаг назвал "неприемлемым" поведение Роналду
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг публично упрекнул нападающего Криштиану Роналду за поспешный отъезд с "Олд Траффорд" во время товарищеского матча против "Райо Вальекано".
В минувшее воскресенье Роналду вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч против "Райо Вальекано". Будучи замененным в перерыве, Криштиану решил поскорее покинуть стадион, чтобы избежать пробок.
Вместо с Роналду "Олд Траффорд" досрочно покинул и защитник Диогу Далот, и Тен Хагу это не понравилось.
"Я определенно не поощряю это. Это неприемлемо. Неприемлемо для каждого. Мы команда, и мы должны оставаться вместе до конца", — цитирует Тен Хага The Guardian.
03.08.2022 17:00
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Оставь и провалишься.
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Да ращорвать с ним контракт, пидарас
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когда у тебя миллиард фоловеров можно класть болт на кого угодно
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Криш молодец, ещё до начала сезона, сделал для мю проблему
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Если от него не избавятся до конца ТО, то он может заруинить хаггису всю игру
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