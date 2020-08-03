Тен Хаг назвал "неприемлемым" поведение Роналду

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг публично упрекнул нападающего Криштиану Роналду за поспешный отъезд с "Олд Траффорд" во время товарищеского матча против "Райо Вальекано".

В минувшее воскресенье Роналду вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч против "Райо Вальекано". Будучи замененным в перерыве, Криштиану решил поскорее покинуть стадион, чтобы избежать пробок.



Вместо с Роналду "Олд Траффорд" досрочно покинул и защитник Диогу Далот, и Тен Хагу это не понравилось.



"Я определенно не поощряю это. Это неприемлемо. Неприемлемо для каждого. Мы команда, и мы должны оставаться вместе до конца", — цитирует Тен Хага The Guardian.