Тен Хаг назвал "неприемлемым" поведение Роналду

Эрик Тен Хаг и Криштиану Роналду Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг публично упрекнул нападающего Криштиану Роналду за поспешный отъезд с "Олд Траффорд" во время товарищеского матча против "Райо Вальекано".

В минувшее воскресенье Роналду вышел в стартовом составе "Юнайтед" на матч против "Райо Вальекано". Будучи замененным в перерыве, Криштиану решил поскорее покинуть стадион, чтобы избежать пробок.

Вместо с Роналду "Олд Траффорд" досрочно покинул и защитник Диогу Далот, и Тен Хагу это не понравилось.

"Я определенно не поощряю это. Это неприемлемо. Неприемлемо для каждого. Мы команда, и мы должны оставаться вместе до конца", — цитирует Тен Хага The Guardian.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Тен Хаг

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 17:00

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  1. element-ekb 03.08.2022 18:34 # element-ekb
    Оставь и провалишься.

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  2. quavo 03.08.2022 18:09 # quavo
    Да ращорвать с ним контракт, пидарас

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  3. nietzsche 03.08.2022 18:05 # nietzsche
    когда у тебя миллиард фоловеров можно класть болт на кого угодно

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  4. sayk2 03.08.2022 17:33 # sayk2
    Криш молодец, ещё до начала сезона, сделал для мю проблему

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  5. redwhitegun 03.08.2022 17:07 # redwhitegun
    Если от него не избавятся до конца ТО, то он может заруинить хаггису всю игру

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