Теллес направляется в "Севилью"

Крайний защитник "Манчестер Юнайтед" Алекс Теллес близок к переходу в "Севилью" на правах аренды.

С момента своего перехода из "Порту" два года назад Теллес так и не смог стать твердым игроком основы "Юнайтед". В прошлом сезоне Премьер-Лиги Алекс отметился 18 появлениями в стартовом составе.



Эти летом "красные дьяволы" дополнительно укрепили левый фланг обороны, пригласив Тирелла Маласиа из "Фейеноорда", поэтому главный тренер Эрик Тен Хаг со спокойной душой отпускает Теллеса.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, сезон 2022/23 Алекс проведет в "Севилье", однако это арендное соглашение не будет предусматривать опции выкупа.



Ожидается, что отъезд 29-летнего бразильца в Испанию будет официально подтвержден уже на этой неделе.