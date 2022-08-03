"Вест Хэм" согласовал покупку Амаду Онана

"Вест Хэм" согласовал стоимость полузащитника "Лилля" Амаду Онана.

Этим летом "Вест Хэм" попрощался с Марком Ноблом, который завершил игровую карьеру, и с Алексом Кралом, который вернулся в московский "Спартак" после окончания аренды.



Поиски усиления центра поля привели главного тренера "молотобойцев" Дэвида Мойеса к Онана, и The Guardian утверждает, что "Лилль" уже принял предложение лондонского клуба в размере 40 миллионов евро (33.5 млн. фунтов), включая бонусы.



Помимо 20-летнего бельгийца, "Вест Хэм" также близок к покупке вингера "Бернли" Максвела Корне, который доступен для трансфера по фиксированной цене в 17.5 млн. фунтов.



Добавим, ранее этим летом "Вест Хэм" приобрел Найефа Агерда, Флинна Даунса, Джанлуку Скамакку и выкупил Альфонса Ареоля после сезона аренды.