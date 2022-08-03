Премьер-Лига отказалась от преклонения колена перед каждым матчем
Игроки команд Премьер-Лиги перестанут преклонять колено перед началом каждого матча.
Напомним, традиция преклонять колено появилась вскоре после трагической гибели темнокожего Джорджа Флойда в США в мае 2020.
Со временем эта традиция, демонстрирующая поддержку антирасистскому давлению, превратилась в рутину и стала навлекать на себя все больше критики.
После переговоров со своими клубами и капитанами команд Премьер-Лига решила отказаться от преклонения колена перед каждым матчем — теперь это будет происходить только по избранным поводам: первый и последний туры, матчи под эгидой "No Room for Racism" в октябре и марте, Boxing Day, финалы Кубка Англии и Кубка Лиги.
03.08.2022 14:00
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Последние комментарии:
Хоть одна приятная новость.
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Расисты!!!!!!!!!!!!!!! (на самом деле давно всем насрать на негров)
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Плюс один повод выйти в финалы КА и КАЛа
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#BlackLivesMatter
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можно просто кланяться
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Наконец.. а то устроили беспредел
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