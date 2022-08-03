Премьер-Лига отказалась от преклонения колена перед каждым матчем

Игроки команд Премьер-Лиги перестанут преклонять колено перед началом каждого матча.

Напомним, традиция преклонять колено появилась вскоре после трагической гибели темнокожего Джорджа Флойда в США в мае 2020.



Со временем эта традиция, демонстрирующая поддержку антирасистскому давлению, превратилась в рутину и стала навлекать на себя все больше критики.



После переговоров со своими клубами и капитанами команд Премьер-Лига решила отказаться от преклонения колена перед каждым матчем — теперь это будет происходить только по избранным поводам: первый и последний туры, матчи под эгидой "No Room for Racism" в октябре и марте, Boxing Day, финалы Кубка Англии и Кубка Лиги.