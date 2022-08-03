Премьер-Лига отказалась от преклонения колена перед каждым матчем

Джордан Хендерсон Игроки команд Премьер-Лиги перестанут преклонять колено перед началом каждого матча.

Напомним, традиция преклонять колено появилась вскоре после трагической гибели темнокожего Джорджа Флойда в США в мае 2020.

Со временем эта традиция, демонстрирующая поддержку антирасистскому давлению, превратилась в рутину и стала навлекать на себя все больше критики.

После переговоров со своими клубами и капитанами команд Премьер-Лига решила отказаться от преклонения колена перед каждым матчем — теперь это будет происходить только по избранным поводам: первый и последний туры, матчи под эгидой "No Room for Racism" в октябре и марте, Boxing Day, финалы Кубка Англии и Кубка Лиги.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. sexan 03.08.2022 15:58 # sexan
    Хоть одна приятная новость.

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  2. whitenigger 03.08.2022 15:09 # whitenigger
    Расисты!!!!!!!!!!!!!!! (на самом деле давно всем насрать на негров)

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  3. shakur 03.08.2022 14:47 # shakur
    Плюс один повод выйти в финалы КА и КАЛа

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  4. true-manc 03.08.2022 14:33 # true-manc
    #BlackLivesMatter

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  5. alexomck 03.08.2022 14:20 # alexomck
    можно просто кланяться

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  6. alienripley 03.08.2022 14:01 # alienripley
    Наконец.. а то устроили беспредел

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