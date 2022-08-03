"Челси" согласовал покупку Чуквуэмеки

Кэрни Чуквуэмека "Челси" согласовал покупку полузащитника "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмеки.

В прошлом сезоне Чуквуэмека принял участие в 12 матчах Премьер-Лиги, включая лишь два выхода в стартовом составе.

Из-за желания играть больше Кэрни отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта и заставил "Виллу" принять предложение "Челси".

Как сообщает Sky Sports, 18-летний англичанин получил разрешение, чтобы отправиться в Лондон для прохождения медобследования и обсуждения условий личного контракта с "синими".

Добавим, в недавнем прошлом интерес к Чуквуэмеке также проявляли "Барселона" и дортмундская "Боруссия".


Метки Астон Вилла, Челси, Чуквуэмека

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 13:00

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  1. alexomck 03.08.2022 13:59 # alexomck
    из-за первой буквы фамилии взяли

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  2. jirrort 03.08.2022 13:32 # jirrort
    Очередной топарик подъехал.

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  3. sellman 03.08.2022 13:09 # sellman
    Стерлинг, Кулибали, Слонина — топ трансферы для клуба.

    Чуквуэмеки — трансфер Тухеля. Очень любопытно, зачем он ему.

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  4. ensiferum 03.08.2022 13:06 # ensiferum
    Чемпик можно не начинать

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