"Челси" согласовал покупку Чуквуэмеки
"Челси" согласовал покупку полузащитника "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмеки.
В прошлом сезоне Чуквуэмека принял участие в 12 матчах Премьер-Лиги, включая лишь два выхода в стартовом составе.
Из-за желания играть больше Кэрни отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта и заставил "Виллу" принять предложение "Челси".
Как сообщает Sky Sports, 18-летний англичанин получил разрешение, чтобы отправиться в Лондон для прохождения медобследования и обсуждения условий личного контракта с "синими".
Добавим, в недавнем прошлом интерес к Чуквуэмеке также проявляли "Барселона" и дортмундская "Боруссия".
03.08.2022 13:00
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из-за первой буквы фамилии взяли
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Очередной топарик подъехал.
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Стерлинг, Кулибали, Слонина — топ трансферы для клуба.
Чуквуэмеки — трансфер Тухеля. Очень любопытно, зачем он ему.
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Чемпик можно не начинать
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