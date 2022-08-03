"Челси" согласовал покупку Чуквуэмеки

"Челси" согласовал покупку полузащитника "Астон Виллы" Кэрни Чуквуэмеки.

В прошлом сезоне Чуквуэмека принял участие в 12 матчах Премьер-Лиги, включая лишь два выхода в стартовом составе.



Из-за желания играть больше Кэрни отказался от продления своего истекающего в следующем году контракта и заставил "Виллу" принять предложение "Челси".



Как сообщает Sky Sports, 18-летний англичанин получил разрешение, чтобы отправиться в Лондон для прохождения медобследования и обсуждения условий личного контракта с "синими".



Добавим, в недавнем прошлом интерес к Чуквуэмеке также проявляли "Барселона" и дортмундская "Боруссия".