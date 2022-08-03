Хендерсон обвинил "Юнайтед" в обмане
Голкипер "Ноттингем Форест" Дин Хендерсон раскритиковал свой родительский клуб "Манчестер Юнайтед" после проведенного на скамейке запасных сезона.
В сезоне 2022/23 Хендерсон будет получать игровую практику в "Форест", куда он отправился в аренду после того, как вчистую проиграл борьбу Давиду Де Хеа за роль первого номера "Юнайтед".
В данный момент 25-летний англичанин чувствует себя обманутым, потому что год назад ему было обещано место в стартовом составе "красных дьяволов".
"Если честно, это были, наверное, тяжелейшие 12 месяцев в моей карьере. После того, как я был вынужден отказаться от участия на Евро, мне сказали: "Ты возвращаешься, чтобы стать первым номером".
"По возвращении я заразился COVID-19, но все равно ожидал стать первым номером. Никто не стал держать свое слово, и это расстраивало, потому что я отклонил так много хороших вариантов для ухода в аренду прошлым летом".
"Сидеть в запасе 12 месяцев — это криминал, учитывая мой возраст. Я был в ярости. Я сказал руководству, что мне нужно играть в футбол, и попросил их отпустить меня. Я практически ушел еще до того, как новый тренер приступил к работе, я так и не разговаривал с ним", — сообщил Хендерсон talkSPORT.
03.08.2022 12:00
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Последние комментарии:
типичный скам
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Я в шоке как клуб стал обращаться со своими воспитанниками. Не отпустили Джесси, промариновали целый сезон на банке. Теперь вот откровения Дина. Наплевательское отношение к игрокам. Неудивительно, что никто сейчас в МЮ из топов идти не хочет, а КриРо хочет сменить команду, которой всегда признавался в огромной любви. Не нравится мне нынешнее руководство от слова совсем. Тут кого тренером не ставь, внутренний менеджмент и атмосфера на нуле.
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