Светская хроника за среду

Весле Фофана рвется в "Челси". Криштиану Роналду все еще может уехать в Саудовскую Аравию. "Манчестер Сити" определил альтернативу Марку Кукурелье. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Защитник "Лестера" Весле Фофан открыт к переходу в "Челси". (Leicester Mercury)



"Челси" хочет крайнего защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса. (The Guardian)



"Манчестер Юнайтед" и "Челси" следят за нападающим "Лестера" Джейми Варди, у которого остается один год по контракту. (90min)



Предложение неназванного клуба из Саудовской Аравии для нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду все еще в силе. (CBS Sports)



Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес близок к переходу в "Севилью". (Fabrizio Romano)



"Манчестер Сити" готов переключиться с левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи на Серхио Гомеса из "Андерлехта". (The Times)



"Тоттенхэм" готов обратиться к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, если не договорится по Николо Дзаньоло из "Ромы". (90min)



"Брентфорд" согласовал покупку полузащитника "Сампдории" Миккеля Дамсгора за 16.7 млн. фунтов. (Sky Sports)



Лестер" отклонил и второе предложение "Ньюкасла" о покупке полузащитника Джеймса Мэддисона — в размере чуть больше 40 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Ньюкасл" также нацелен на вингера "Лестера" Харви Барнса. (The Guardian)



"Фулхэм" сделал предложение по защитнику "Юнайтед" Эрику Байи. (Football Insider)



Росс Баркли и Мичи Батшуайи из "Челси" не интересны "Эвертону". (i Sport)



"Вест Хэм" проявил интерес к вингеру "Бернли" Максвелу Корне. (Daily Mail)



Защитник "Арсенала" Пабло Мари направляется в итальянскую "Монцу". (Daily Mail)



Другое



Зарплата полузащитника "Сити" Фила Фодена по новому контракту вырастет до 200,000 фунтов в неделю. (The Sun)



Суд по делу об избиении легендой "Юнайтед" Райаном Гиггзом своей девушки вновь был отложен. (Daily Mirror)



"Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" составили топ-4 таблицы Премьер-Лиги всех времен. (The Sun)