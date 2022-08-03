Светская хроника за среду

Светская хроника Весле Фофана рвется в "Челси". Криштиану Роналду все еще может уехать в Саудовскую Аравию. "Манчестер Сити" определил альтернативу Марку Кукурелье. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.

Защитник "Лестера" Весле Фофан открыт к переходу в "Челси". (Leicester Mercury)

"Челси" хочет крайнего защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса. (The Guardian)

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" следят за нападающим "Лестера" Джейми Варди, у которого остается один год по контракту. (90min)

Предложение неназванного клуба из Саудовской Аравии для нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду все еще в силе. (CBS Sports)

Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес близок к переходу в "Севилью". (Fabrizio Romano)

"Манчестер Сити" готов переключиться с левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи на Серхио Гомеса из "Андерлехта". (The Times)

"Тоттенхэм" готов обратиться к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, если не договорится по Николо Дзаньоло из "Ромы". (90min)

"Брентфорд" согласовал покупку полузащитника "Сампдории" Миккеля Дамсгора за 16.7 млн. фунтов. (Sky Sports)

Лестер" отклонил и второе предложение "Ньюкасла" о покупке полузащитника Джеймса Мэддисона — в размере чуть больше 40 млн. фунтов. (Sky Sports)

"Ньюкасл" также нацелен на вингера "Лестера" Харви Барнса. (The Guardian)

"Фулхэм" сделал предложение по защитнику "Юнайтед" Эрику Байи. (Football Insider)

Росс Баркли и Мичи Батшуайи из "Челси" не интересны "Эвертону". (i Sport)

"Вест Хэм" проявил интерес к вингеру "Бернли" Максвелу Корне. (Daily Mail)

Защитник "Арсенала" Пабло Мари направляется в итальянскую "Монцу". (Daily Mail)

Другое

Зарплата полузащитника "Сити" Фила Фодена по новому контракту вырастет до 200,000 фунтов в неделю. (The Sun)

Суд по делу об избиении легендой "Юнайтед" Райаном Гиггзом своей девушки вновь был отложен. (Daily Mirror)

"Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" составили топ-4 таблицы Премьер-Лиги всех времен. (The Sun)


Метки слухи дня

Автор mihajlo   

Дата 03.08.2022 11:00

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 03.08.2022 11:14 # takernotagiver
    Новости на тему "Ну уж то Россия так плоха или что-там в процветающей Америке"
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    50-летняя американка расстреляла своего мужа, заподозрив его в педофилии. Об этом пишет True Crime Daily.

    22 июля полиция прибыла на вызов в гостиницу Mandarin Oriental Hotel в Вашингтоне. Там стражи порядка обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями и отправили его в больницу.

    Пострадавшим оказался бывший полицейский из Балтимора 57-летний Джеймс Уимс. В отставку он вышел в 2005 году.

    Выяснилось, что стреляла в мужчину его супруга Шентри Уимс. Женщину арестовали. Но спустя четыре дня был выдан ордер на арест и раненного Джеймса.

    Мужчину обвинили в "сексуальном насилии в отношении как минимум троих воспитанников детского сада", хозяйкой которого была Шентри.

    СМИ сообщают, что женщина встретилась с мужем в отеле, чтобы обсудить обвинения, которые хотели выдвинуть против него. В своем блокноте Шентри написала, что хочет "подстрелить" Джеймса, так как "дети заслуживают справедливости".

    Детский сад закрыли на следующий день после инцидента. Женщина будет находится под стражей до суда, который состоится 5 августа.

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  2. hunter022 03.08.2022 11:09 # hunter022
    Жители Одессы и Николаева едут за российскими паспортами в освобождённый Херсон

    Об этом заявила замглавы Военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.

    По её словам, соискателей гражданства РФ с подконтрольных Киеву территорий не останавливают даже угрозы со стороны украинского режима
    #Херсон

    (ответить)

  3. scholes18 03.08.2022 11:06 # scholes18
    почему нет светской хроники с пикабу? срочно исправляйте.

    (ответить)

  4. vagifspurs 03.08.2022 11:03 # vagifspurs
    — Коронован в Грузии был?
    — Да. — А в каком году?
    — А я че, помню, что ли?
    — А сколько раз ты сидел?
    — Четыре
    — А какие статьи, за что?
    — За что, за кражу, за надзор, за... Нож подкинули, как вы сейчас.

    (ответить)

  5. true-manc 03.08.2022 11:03 # true-manc
    > "Манчестер Сити" готов переключиться с левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи на Серхио Гомеса из "Андерлехта". (The Times)
    > Зарплата полузащитника "Сити" Фила Фодена по новому контракту вырастет до 200,000 фунтов в неделю. (The Sun)

    КОРОЛИ!!!

    (ответить)

  6. true-manc 03.08.2022 11:01 # true-manc
    1 Манчестер Сити 38 93
    2 Ливерпуль 38 92

    Источник: http://fapl.ru/

    КОРОЛИ на троне!!!
    лузерпул на страпоне!!!

    (ответить)

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