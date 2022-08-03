Светская хроника за среду
Весле Фофана рвется в "Челси". Криштиану Роналду все еще может уехать в Саудовскую Аравию. "Манчестер Сити" определил альтернативу Марку Кукурелье. Обзор слухов и сплетен английской прессы за среду.
Защитник "Лестера" Весле Фофан открыт к переходу в "Челси". (Leicester Mercury)
"Челси" хочет крайнего защитника "Саутгемптона" Кайла Уолкер-Питерса. (The Guardian)
"Манчестер Юнайтед" и "Челси" следят за нападающим "Лестера" Джейми Варди, у которого остается один год по контракту. (90min)
Предложение неназванного клуба из Саудовской Аравии для нападающего "Юнайтед" Криштиану Роналду все еще в силе. (CBS Sports)
Защитник "Юнайтед" Алекс Теллес близок к переходу в "Севилью". (Fabrizio Romano)
"Манчестер Сити" готов переключиться с левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи на Серхио Гомеса из "Андерлехта". (The Times)
"Тоттенхэм" готов обратиться к вингеру "Вулверхэмптона" Адаме Траоре, если не договорится по Николо Дзаньоло из "Ромы". (90min)
"Брентфорд" согласовал покупку полузащитника "Сампдории" Миккеля Дамсгора за 16.7 млн. фунтов. (Sky Sports)
Лестер" отклонил и второе предложение "Ньюкасла" о покупке полузащитника Джеймса Мэддисона — в размере чуть больше 40 млн. фунтов. (Sky Sports)
"Ньюкасл" также нацелен на вингера "Лестера" Харви Барнса. (The Guardian)
"Фулхэм" сделал предложение по защитнику "Юнайтед" Эрику Байи. (Football Insider)
Росс Баркли и Мичи Батшуайи из "Челси" не интересны "Эвертону". (i Sport)
"Вест Хэм" проявил интерес к вингеру "Бернли" Максвелу Корне. (Daily Mail)
Защитник "Арсенала" Пабло Мари направляется в итальянскую "Монцу". (Daily Mail)
Другое
Зарплата полузащитника "Сити" Фила Фодена по новому контракту вырастет до 200,000 фунтов в неделю. (The Sun)
Суд по делу об избиении легендой "Юнайтед" Райаном Гиггзом своей девушки вновь был отложен. (Daily Mirror)
"Юнайтед", "Арсенал", "Челси" и "Ливерпуль" составили топ-4 таблицы Премьер-Лиги всех времен. (The Sun)
03.08.2022 11:00
Просмотров: 502
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Новости на тему "Ну уж то Россия так плоха или что-там в процветающей Америке"
-----------------------------------------------
50-летняя американка расстреляла своего мужа, заподозрив его в педофилии. Об этом пишет True Crime Daily.
22 июля полиция прибыла на вызов в гостиницу Mandarin Oriental Hotel в Вашингтоне. Там стражи порядка обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями и отправили его в больницу.
Пострадавшим оказался бывший полицейский из Балтимора 57-летний Джеймс Уимс. В отставку он вышел в 2005 году.
Выяснилось, что стреляла в мужчину его супруга Шентри Уимс. Женщину арестовали. Но спустя четыре дня был выдан ордер на арест и раненного Джеймса.
Мужчину обвинили в "сексуальном насилии в отношении как минимум троих воспитанников детского сада", хозяйкой которого была Шентри.
СМИ сообщают, что женщина встретилась с мужем в отеле, чтобы обсудить обвинения, которые хотели выдвинуть против него. В своем блокноте Шентри написала, что хочет "подстрелить" Джеймса, так как "дети заслуживают справедливости".
Детский сад закрыли на следующий день после инцидента. Женщина будет находится под стражей до суда, который состоится 5 августа.
(ответить)
Жители Одессы и Николаева едут за российскими паспортами в освобождённый Херсон
Об этом заявила замглавы Военно-гражданской администрации региона Екатерина Губарева.
По её словам, соискателей гражданства РФ с подконтрольных Киеву территорий не останавливают даже угрозы со стороны украинского режима
#Херсон
(ответить)
почему нет светской хроники с пикабу? срочно исправляйте.
(ответить)
— Коронован в Грузии был?
— Да. — А в каком году?
— А я че, помню, что ли?
— А сколько раз ты сидел?
— Четыре
— А какие статьи, за что?
— За что, за кражу, за надзор, за... Нож подкинули, как вы сейчас.
(ответить)
> "Манчестер Сити" готов переключиться с левого защитника "Брайтона" Марка Кукурельи на Серхио Гомеса из "Андерлехта". (The Times)
> Зарплата полузащитника "Сити" Фила Фодена по новому контракту вырастет до 200,000 фунтов в неделю. (The Sun)
КОРОЛИ!!!
(ответить)
1 Манчестер Сити 38 93
2 Ливерпуль 38 92
Источник: http://fapl.ru/
КОРОЛИ на троне!!!
лузерпул на страпоне!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий