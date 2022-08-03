Парлор думает, что "Челси" не попадет в топ-4

Экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Рэй Парлор думает, что "Челси" завершит сезон 2022/23 за пределами топ-4 Премьер-Лиги.

Парлор не ожидает сюрпризов на самом верху таблицы, но думает, что в новом сезоне его бывший клуб вытеснит "Челси" из зоны Лиги Чемпионов благодаря своим приобретениям.



"Я бы поставил на чемпионство "Манчестер Сити". Следующим точно будет "Ливерпуль". Думаю, "Арсенал" должен стремиться к третьему месту, это должно быть их целью. Если они будут избегать травм и подпишут еще одного игрока, тогда у них будет достойный состав".



"Поэтому я собираюсь поставить на то, что "Арсенал" будет третьим, а "Тоттенхэм" займет четвертое место. А вот у "Челси", думаю, будут проблемы в этом сезоне — хотя, возможно, они еще совершат пару приобретений до закрытия окна, и это изменит твое мнение. Кроме того, "Тоттенхэм" должен завоевать трофей", — сообщил Парлор talkSPORT.