Парлор думает, что "Челси" не попадет в топ-4
Экс-полузащитник "Арсенала" и сборной Англии Рэй Парлор думает, что "Челси" завершит сезон 2022/23 за пределами топ-4 Премьер-Лиги.
Парлор не ожидает сюрпризов на самом верху таблицы, но думает, что в новом сезоне его бывший клуб вытеснит "Челси" из зоны Лиги Чемпионов благодаря своим приобретениям.
"Я бы поставил на чемпионство "Манчестер Сити". Следующим точно будет "Ливерпуль". Думаю, "Арсенал" должен стремиться к третьему месту, это должно быть их целью. Если они будут избегать травм и подпишут еще одного игрока, тогда у них будет достойный состав".
"Поэтому я собираюсь поставить на то, что "Арсенал" будет третьим, а "Тоттенхэм" займет четвертое место. А вот у "Челси", думаю, будут проблемы в этом сезоне — хотя, возможно, они еще совершат пару приобретений до закрытия окна, и это изменит твое мнение. Кроме того, "Тоттенхэм" должен завоевать трофей", — сообщил Парлор talkSPORT.
03.08.2022 10:00
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ТВАААААААААААААААААААААААААААААРЬ!!!
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Красава, знает как забивать гвозди в крышку гроба пенсов)
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По факту
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clown
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За такую аналитику им ещё и деньги платят))
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Возможно, в этом году действительно будет сложно. Состав слишком короткий.
Игроков много, но они либо хотят уйти (Аспи, Алонсо, Кепа, Вернер) либо не тянут (Баркли, Зиеш, Сарр, Одои, Чалоба), либо еще не доросли (Ампаду, Броя, Гилмор)
В итоге получается что, 60% состава не укомплектована.
Менди (?)
Джеймс (?) - Чалоба (?) - Сильва (?) - Кулибали (?) - Чиллуэл (?)
защита фактически вся без альтернативная
минимум 3 покупки нужны в защиту, что бы хотя бы физически сыграть 55-60 матчей сезона кубки, чемпионат, ЛЧ.
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Удивительно, каждый год «легенды» Арсенала прогнозируют для своего клуба 3 место, а Челси за пределами 4-ки, в итоге как всегда получается наоборот, почему эти невежды не учатся на своих ошибках?))
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