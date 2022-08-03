Каррагер: "Сперва Тен Хаг должен вернуть МЮ в Лигу Чемпионов"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг должен вернуть свой клуб в Лигу Чемпионов, прежде чем сможет думать о борьбе за титул Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Юнайтед" завершил только на шестом месте в Премьер-Лиге, поэтому Каррагер не видит "красных дьяволов" среди претендентов на титул в преддверии новой кампании.



По мнению Джейми, Тен Хагу не стоит забегать вперед и сразу озвучивать свои амбиции насчет чемпионства.



"Думаю, в данный момент "Юнайтед" далеко от борьбы за титул. Думаю, в первую очередь Тен Хаг и его игроки должны сказать себе: "Мы должны вернуть клуб в Лигу Чемпионов, где мы и заслуживаем быть". "Манчестер Юнайтед" должен быть там".



"Это один из крупнейших клубов в мире, не говоря уже об этой стране, и когда их нет в Лиге Чемпионов или когда они выступают в Лиге Европы, это не кажется правильным".



"Так что это первоочередная задача, а когда они ее выполнят, то смогут подумать о борьбе за титул в следующую пару лет".



"Однако попасть в топ-4 в этом сезоне будет непросто — не только для "Юнайтед", а для каждой команды, которая обычно находится в топ-4".



"Вы ожидаете, что "Сити" и "Ливерпуль" точно будут там, потому что они всегда сражаются за титул, но посмотрите, насколько силен "Челси" и какие приобретения они собираются совершить. "Тоттенхэм" тоже работает в этом направлении, как и "Арсенал".



"Поэтому я думаю, конкуренция в борьбе за попадание в топ-4 будет по-настоящему суровой, и предыдущие тренеры "Манчестер Юнайтед" с отличным послужным списком это подтверждали", — сообщил Каррагер Sky Sports.