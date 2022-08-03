"Фулхэм" приобрел Лено у "Арсенала"

"Фулхэм" завершил приобретение голкипера "Арсенала" Бернда Лено за 8 миллионов фунтов.

После своего переход из "Байера" за 20 млн. фунтов в 2018 году Лено провел 125 матчей за "Арсенал" во всех соревнованиях, включая лишь девять в прошлом сезоне, когда Бернд проигрывал конкуренцию Аарону Рамсдейлу.



На данный момент Рамсдейл является безусловным первым номером "канониров", поэтому Лено охотно согласился на предложение "Фулхэма", благодаря которому он останется в Лондоне и будет регулярно играть на уровне Премьер-Лиги.



Контракт 30-летнего игрока сборной Германии с "дачниками" рассчитан до 2025 года и подразумевает опцию продления на 12 месяцев.



Добавим, дебютировать за свой новый клуб Лено сможет в матче Премьер-Лиги против "Ливерпуля" в ближайшую субботу.