Каррагер считает, что Тавареш стоил "Арсеналу" путевки в Лигу Чемпионов

Эксперт Sky Sports Джеймс Каррагер считает, что левый защитник Нуну Тавареш стоил "Арсеналу" путевки в Лигу Чемпионов.

На прошлой неделе "Арсенал" отправил Тавареша, купленного только год назад у "Бенфики", в аренду в "Марсель".



Каррагера это совершенно не удивляет. Джейми убежден, что Нуну слишком слабо провел свой дебютный английский сезон.



"Да, я видел, что Нуну Тавареш ушел в аренду. Думаю, будь у них левый защитник получше, они были бы в топ-4 сейчас".



"Мне не нравится тыкать пальцем в отдельных игроков, но я просто думаю, его ошибки дорого стоили команде в определенных матчах".



"Я вспоминаю тот матч в гостях у "Кристал Пэлас" в прошлом сезоне. Я работал на том эфире, и я сказал: "Он должен уйти в перерыве". Кажется, в концовке Микель Артета отправил Гранита Джаку играть левого защитника", — сообщил Каррагер Sky Sports.