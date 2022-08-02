У Конте "ноль проблем" с продлением своего контракта

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что у него будет "ноль проблем" с продлением своего контракта.

Сезон 2022/23 станет последним годом по контракту Конте с "Тоттенхэмом", однако для самого Антонио это не имеет значения.



Если 53-летний итальянец счастлив, как он счастлив сейчас, то готов продолжать трудиться в клубе.



"Я должен быть честен, в моей карьере контракт никогда не был важен".



"Мне не нужно подписывать контракт на год, два или три. Для клуба это тоже может быть бременем".



"Я счастлив, я счастлив. Мы очень хорошо трудимся сообща. Больше у тебя на один год по контракту или меньше, это не может изменить ситуацию".



"Идея в том, чтобы продолжать в том же духе. И тогда у меня будет ноль проблем, чтобы продлить свое пребывание в "Тоттенхэме", потому что мне нравится эта группа игроков, и у меня хорошие отношения с руководством".



"Повторюсь, я не тот тренер, которому нужно подписывать контракт из-за денег. Мне это не нужно. В данный момент мне это не нужно. Мне хватает энтузиазма и страсти для этой роли", — сообщил Конте Football.London.