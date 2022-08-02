Гвардиола уверен в "Сити" в преддверии нового сезона
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что уверен в своей команде в преддверии нового сезона.
В минувшую субботу "Сити" потерпел поражение 3:1 от "Ливерпуля" в матче за Суперкубок Англии, однако Гвардиола не переживает из-за этого результата и верит, что "горожане" готовы провести очередной сильный сезон.
"Нет причины не быть уверенным. Нет такой причины. То, что парни сделали — не только в Премьер-Лиге, но и во внутренних кубковых соревнованиях и в Европе, — говорит обо всем".
"Я не знаю, что случится в новом сезоне, но я уверен, что знаю этих парней. У меня нет сомнений ни на одну секунду".
"Мы проиграли финал (матч за Суперкубок Англии), который предпочли бы выиграть, но мы уважаем своего соперника. Мы знаем необходимые стандарты и то, как их достигать и поддерживать".
"Мы близки к тому, чтобы быть готовыми. Несколько дней назад мы очень хорошо сыграли против "Баварии", и против "Ливерпуля" многие вещи мы делали очень хорошо. Я не чувствую, что мы так уж далеки", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
02.08.2022 20:00
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сити сити Хуй большой сосити)))
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КОРОЛЬ!!!
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