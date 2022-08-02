Анхелиньо может заменить Кукурелью в "Брайтоне"

Анхелиньо Левый защитник "РБ Лейпциг" Анхелиньо может заменить Марка Кукурелью в "Брайтоне".

В данный момент "Брайтон" находится на пороге расставания с Кукурельей. "Манчестер Сити" отказался переплачивать за Марка, зато "Челси" согласился выложить требуемые 50 миллионов фунтов за 24-летнего испанца.

По информации Daily Mail, "Брайтон" уже работает над заменой для Кукурельи, присмотрев Анхелиньо, который ранее в своей карьере сыграл шесть матчей за "Сити", по-настоящему раскрывшись именно в Лейпциге.

Только в минувший уикенд "РБ Лейпциг" приобрел Давида Раума из "Хоффенхайма", и это может подтолкнуть 25-летнего Анхелиньо к возвращению в английский футбол.


Метки Анхелиньо, Брайтон, Кукурелья, РБ Лейпциг

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2022 19:00

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  1. dexter 02.08.2022 19:01 # dexter
    Ситявые долбебы, продали лучшего своего ЛЗ за бесценок. Пацан - ТОП.

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