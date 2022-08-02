Фоден согласовал новый контракт с "Сити"
Полузащитник Фил Фоден согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт, который увеличит его текущую зарплату четырехкратно.
Процесс согласования новой сделки занял месяцы, однако сейчас стороны окончательно договорились и собираются продлить отношения до 2027 года.
Daily Mail ожидает, что "Сити" объявит о подписании нового контракта с Фоденом в ближайшие дни или в начале следующей недели.
Благодаря новому контракту базовая зарплата 22-летнего англичанина, сыгравшего 28 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, вырастет с нынешних 30,000 фунтов в неделю в четыре с лишним раза.
Таким образом, Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков на планете. Новый контракт отметит прогресс Фила в клубе и сборной за последний год.
02.08.2022 18:00
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Последние комментарии:
Правильно, дои мешок
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КОРОЛЬ!!!
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Норм игрок,но до Маунта еще очень далеко.
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КОРОЛЬ!!!
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КОРОЛЬ!!!
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Мешки .....
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сити сити хуй сосите)))
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