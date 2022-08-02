Фоден согласовал новый контракт с "Сити"

Полузащитник Фил Фоден согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт, который увеличит его текущую зарплату четырехкратно.

Процесс согласования новой сделки занял месяцы, однако сейчас стороны окончательно договорились и собираются продлить отношения до 2027 года.



Daily Mail ожидает, что "Сити" объявит о подписании нового контракта с Фоденом в ближайшие дни или в начале следующей недели.



Благодаря новому контракту базовая зарплата 22-летнего англичанина, сыгравшего 28 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, вырастет с нынешних 30,000 фунтов в неделю в четыре с лишним раза.



Таким образом, Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков на планете. Новый контракт отметит прогресс Фила в клубе и сборной за последний год.