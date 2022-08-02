Фоден согласовал новый контракт с "Сити"

Фил Фоден Полузащитник Фил Фоден согласовал с "Манчестер Сити" новый контракт, который увеличит его текущую зарплату четырехкратно.

Процесс согласования новой сделки занял месяцы, однако сейчас стороны окончательно договорились и собираются продлить отношения до 2027 года.

Daily Mail ожидает, что "Сити" объявит о подписании нового контракта с Фоденом в ближайшие дни или в начале следующей недели.

Благодаря новому контракту базовая зарплата 22-летнего англичанина, сыгравшего 28 матчей в прошлом сезоне Премьер-Лиги, вырастет с нынешних 30,000 фунтов в неделю в четыре с лишним раза.

Таким образом, Фоден станет одним из самых высокооплачиваемых молодых игроков на планете. Новый контракт отметит прогресс Фила в клубе и сборной за последний год.


Метки контракты, Манчестер Сити, Фоден

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2022 18:00

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Последние комментарии:




  1. closer 02.08.2022 19:12 # closer
    Правильно, дои мешок

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  2. mancityman 02.08.2022 18:38 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  3. jirrort 02.08.2022 18:37 # jirrort
    Норм игрок,но до Маунта еще очень далеко.

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  4. true-manc 02.08.2022 18:36 # true-manc
    КОРОЛЬ!!!

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  5. kukuruzzo 02.08.2022 18:34 # kukuruzzo
    КОРОЛЬ!!!

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  6. chelsiukpro 02.08.2022 18:28 # chelsiukpro
    Мешки .....

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  7. liverpool09 02.08.2022 18:26 # liverpool09
    сити сити хуй сосите)))

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