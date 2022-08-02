Кулибали попросил у Терри 26-й номер

Защитник "Челси" Калиду Кулибали получил 26-й номер с благословения легенды клуба Джона Терри.



В прошлом месяце "Челси" завершил приобретение Кулибали у "Наполи" за 33 миллиона фунтов. И выступать за "синих" сенегалец решил под номером, который был вакантен с 2017 года.



Однако Кулибали не осмелился сразу взять 26-й номер, а сперва позвонил Терри, который за свои 22 года в клубе завоевал пять титулов Премьер-Лиги.



"Слушай, 26-й номер был очень особенным для меня. Я по-настоящему ценю, что ты позвонил".



"Это не проблема для меня, если ты его возьмешь. Передаю его тебе с абсолютным удовольствием".



"Я желаю тебе удачи, потому что я знаю, насколько важен был этот номер для меня, и я видел, что ты тоже носил 26-й".



"С удовольствием, приятель. Я даю тебе 26-й".



"Никакого давления. Вперед и продолжай выигрывать трофеи с нами", — говорит Терри на видео, опубликованном Кулиба в социальной сети.