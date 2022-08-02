Жота заключил новый контракт с "Ливерпулем"
Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.
Жота великолепно освоился в "Ливерпуле" после своего перехода из "Вулверхэмптона" летом 2020, забив 34 гола в 85 матчах за мерсисайдский клуб.
Таким образом, теперь Диогу последовал примеру нападающего Мохамеда Салаха, который ранее этим летом тоже связал свое будущее с "Ливерпулем".
По информации Sky Sports, новый контракт Жоты рассчитан до июня 2027. Это гарантирует, что свои лучшие годы карьеры 25-летний португалец проведет на "Энфилде".
"Ну, должен сказать, я горжусь. Конечно, я утвердился в качестве важного игрока в этой команде с момента перехода два года назад — именно этого я и хотел с самого начала".
"А то, что сейчас я подписал новый контракт, говорит о том, что клуб верит в меня как в игрока. По-настоящему хорошо знать, что я смогу провести здесь еще несколько лет".
"Начинается новый сезон, поэтому вперед", — сообщил Жота.
02.08.2022 16:00
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Последние комментарии:
Россияне так гордятся что русские непобедим, но на самом деле русский - синоним слова подчиненность и пушечное мясо, расходный материал. Командиры то у росии не русские, что в отечественную войну, что в недавнем времени. Так что называть себя русским должно быть обидно самим русским, если они конечно не чурки
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Роналду поспорил с тен Хагом во время матча «Манчестер Юнайтед»
В воскресенье Криштиану Роналду сыграл за «Манчестер Юнайтед» в товарищеской игре против «Райо Вальекано». Спустя несколько дней в социальных сетях появилось видео, снятое во время матча на «Олд Траффорд». Пока футболисты пили воду, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг делал какие-то замечания подопечным, в том числе с Роналду. Судя по жестикуляции, звёздный португалец не был доволен словами тренера и спорил с ним.
Напомним, что Криштиану Роналду отыграл за «Манчестер Юнайтед» один тайм. Матч с «Райо Вальекано» завершился вничью со счётом 1:1.
В последний месяц СМИ говорят о желании Криштиану Роналду уйти из «Манчестер Юнайтед».
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Если китайцы захотят что вся земля должна быть узкоглазая, тогда росеюшка быстро прикроет рот про свою тактику пушечного мяса. Миллиард китайцев это не шутки
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Нэнси <3
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Самолет, на котором может находиться Нэнси Пелоси, пошел на снижение перед аэропортом Тайбэя, следует из данных Flightradar.
КОРОЛЕВА!!!
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В тюрьму или в дурдом за такие комменты!
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Тайваньское телевидение сообщает о введении в стране второго уровня боевой готовности.
#ЯМЫТАЙВАНЬ
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Ну норм, чё. Он красавец, забивает когда некому вроде. С Салахом нормально сыгрался. Герасимус, не знаю, как он вместо Салаха,но вместо Мане и Фирмино очень прилично выглядит. Лень лезть в статистику, но с передач Салаха он вроде забивал.
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Если рашка с Украиной не может справиться представляю что будет если Китай захочет заселить такой кусок земли своими жителями, расея сразу белый флаг кинет
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Тайваньский аэропорт, куда должна прибыть Нэнси Пелоси, снял маскировочные чехлы с зенитных пушек — об этом сообщила тайбэйская газета «Цзыю шибао»
ТОПАРИ!!!
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Отличная новость! Не перестаю повторять о том, что Жота очень скромный и трудолюбивый игрок с отменным голевым чутьём. Полностью заслужил. Надеюсь на дальнейший прогресс и отсутствие травм.
Из контрактных ситуаций остались вопросы с Фирмино и Кейта. А вот АОЧ скорее всего отпустят свободным агентом, заслужить сделку он способен только продемонстрировав за сезон космический прогресс, чего ожидать не стоит.
Интересно будет посмотреть на сочетания в нападении из имеющихся 5 игроков атаки, которые будет применять Клопп. В прошлом сезоне именно Фирмино Жота вытеснил из основы, но теперь на место в центр атаки претендует Нуньез. Скорее всего Жота теперь будет больше играть на флангах вместе с Салахом и Диасом, игрок он универсальный, поэтому справится должен, да и играл он у нас на этой позиции неоднократно. Стоит добавить к ним и Карвалью, т.к. Клопп пытается задействовать его именно на флангах атаки.
На мой взгляд, самым слабым вариантом выглядит сочетание Диас - Фирмино - Салах, т.к. Фирмино никогда не славился голевыми подвигами, а Диас пока ещё не успел доказать способность забивать 15+ голов за сезон.
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Китай вперёд
Е6ашь ядерной бомбой по фейковому китаю ака тайваню
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Я ЧУВСТВУЮ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ГОЛОД!НАРКОТ ПЛИ!!!!!!
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Неизвестные сообщили о заложенных бомбах в аэропортах Тайвань-Таоюань и Суншань (международный аэропорт Тайбэя).
Администрация гражданской авиации сообщила о том, что сегодня им поступили многочисленные угрозы. Местная полиция отследила сразу 9 таких сообщений, все IP-адреса и телефоны заявителей находились за пределами Тайваня. Первое сообщение о бомбе поступило еще в 9 утра — неизвестный угрожал заложить 3 бомбы. Силовики провели обыски, угрозы не подтвердились, а вот сообщения продолжали приходить.
Министерство связи Тайваня создало группу реагирования для проведения расследования. Ее возглавил директор гражданской авиации страны Ли Госянь.
как крысы хотят усыпить бдительность США! Пелосииииии лети птичка, лети!!!!
охохохохохххохо
ахахахахахахаха
эхэхэхэхэхэхэхэх
(ответить)
ЛОНДОН, 2 августа. /ТАСС/. Воинские подразделения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приведены в состояние высокой готовности на фоне ожидаемого визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом во вторник сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на военных чиновников в Пекине и Тайбэе.
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"Любовь. Надежда. Мир"
На зданиях возле аэропорта, куда должна прибыть Пелоси, вывели текстовую проекцию. В них благодорят ее за визит, рисуют сердечки между США и Тайванем и пишут про мир.
КОРОЛИ!!!
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На высотном здании в Тайбэе, столице Тайваня, появилось обращение к Пелоси: «Спикер Пелоси, добро пожаловать на Тайвань. TW <3 US».
ахахахахахахах
оххохоххохохох
эхэхэхэхэхэхэх
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зря продлил контракт жота, ибо миру жопа
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а европейцы-европейцы:
https://www.youtube.com/watch?v=sFsKhnkDWY4
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Истребители ВВС Тайваня взяли на сопровождение спецборт правительства США, на котором, предположительно, спикер Палаты представителей американского Конгресса Ненси Пелоси
ахахахахаххахаха
охохохохоххохохо
эхэхэхэхэхэхэхэхэ
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