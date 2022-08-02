Жота заключил новый контракт с "Ливерпулем"

Нападающий "Ливерпуля" Диогу Жота заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт на улучшенных условиях.

Жота великолепно освоился в "Ливерпуле" после своего перехода из "Вулверхэмптона" летом 2020, забив 34 гола в 85 матчах за мерсисайдский клуб.



Таким образом, теперь Диогу последовал примеру нападающего Мохамеда Салаха, который ранее этим летом тоже связал свое будущее с "Ливерпулем".



По информации Sky Sports, новый контракт Жоты рассчитан до июня 2027. Это гарантирует, что свои лучшие годы карьеры 25-летний португалец проведет на "Энфилде".



"Ну, должен сказать, я горжусь. Конечно, я утвердился в качестве важного игрока в этой команде с момента перехода два года назад — именно этого я и хотел с самого начала".



"А то, что сейчас я подписал новый контракт, говорит о том, что клуб верит в меня как в игрока. По-настоящему хорошо знать, что я смогу провести здесь еще несколько лет".



"Начинается новый сезон, поэтому вперед", — сообщил Жота.