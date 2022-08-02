Фабрегас хочет тренировать в Премьер-Лиге

Бывший полузащитник "Арсенала" Сеск Фабрегас заявил о своем желании тренировать в Премьер-Лиге.

Суммарно Фабрегас посвятил английскому футболу 12 с половиной сезонов своей профессиональной карьеры, которая сейчас находится в закате — на днях Сеск присоединился к "Комо" из второго итальянского дивизиона.



Фабрегасу 35 лет, поэтому вполне логично, что испанец уже задумывается, чем он займется, когда повесит бутсы на гвоздь.



"Что касается тренерской работы, то я всегда говорил, что Премьер-Лига — это моя лига. Там я играл в свой лучший футбол, провел своих лучшие годы, там люди так сильно меня уважали".



"Я чувствую, что меня по-настоящему любят в Англии, поэтому я был бы счастлив тренировать там. Почему нет? Я был бы счастлив стать тренером Премьер-Лиги, 100 процентов. Если я и могу поставить перед собой цель на несколько лет вперед, то это определенно она", — сообщил Фабрегас Sky Sports.