"Челси" договорился с Кукурельей

"Челси" согласовал условия личного контракта с левым защитником "Брайтона" Марком Кукурельей.

Проведя всего один сезон в "Брайтоне", изначально Кукурелья был настроен перебраться в "Манчестер Сити", однако "горожане" оказались готовы предложить за него только 30 миллионов фунтов.



"Челси" оказался гораздо щедрее, согласившись выплатить те 50 млн. фунтов, в которые "чайки" оценивают 24-летнего испанца.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, в данный момент Кукурелья ждет, когда два клуба окончательно договорятся. Сам же Марк уже дал добро на переход к "синим" и согласовал условия контракта.