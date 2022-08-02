Эриксен признался, что разговаривал с тремя предыдущими тренерами МЮ

Полузащитник Кристиан Эриксен признался, что разговаривал с каждым тренером "Манчестер Юнайтед" после сэра Алекса Фергюсона.

В свое время заманить Эриксена на "Олд Траффорд" безуспешно пытались Луи Ван Галь, Жозе Моуриньо и Оле Гуннар Сульшер, однако Кристиан не был готов променять "Тоттенхэм" на другой клуб Премьер-Лиги.



Лишь Эрику Тен Хагу удалось найти общий язык с 30-летним датчанином, когда тот подыскивал себе новый клуб этим летом.



"Будучи игроком "Тоттенхэма", я разговаривал с каждым тренером, что работал здесь, в "Манчестер Юнайтед", мы обсуждали мою ситуацию. Но в то время я был в "Тоттенхэме", и тогда я не мог представить себя в другой английской команде. Я отправился за рубеж, в "Интер".



"Я всегда держал в уме этот вариант. Ну, не держал, но мы разговаривали об этом. Для меня то не был правильный момент. Я давно находился в "Тоттенхэме" и хотел попробовать что-нибудь за рубежом. Поэтому я отправился в "Интер" и провел там славное время", — цитирует Эриксена The Guardian.