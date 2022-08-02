Ван Дейк: "Спекуляции повлияли на Салаха"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что неопределенность с будущим повлияла на игру нападающего Мохамеда Салаха в концовке прошлого сезона.

Салах выдающимся образом провел прошлый сезон, в котором он забил 31 гол и был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.



При этом в девяти заключительных матчах Мохамед отличился только раз, и Ван Дейк связывает это со спекуляциями насчет будущего его египетского партнера, который в итоге согласился на новый контракт с "Ливерпулем".



"Ближе к концу прошлого сезона, где-то с апреля, было много разговоров насчет его контракта. Все мы люди, и я думаю, это, к сожалению, слегка повлияло на него".



"Но он все равно демонстрировал высокий уровень. Теперь, когда все улажено, он играет со свободным разумом, он счастлив быть здесь, и я думаю, все остальные рады, что он здесь", — цитирует Ван Дейка The Independent.