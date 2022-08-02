Ван Дейк: "Спекуляции повлияли на Салаха"

Виргил Ван Дейк и Мохамед Салах Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк признал, что неопределенность с будущим повлияла на игру нападающего Мохамеда Салаха в концовке прошлого сезона.

Салах выдающимся образом провел прошлый сезон, в котором он забил 31 гол и был признан Игроком Года по версии Ассоциации профессиональных футболистов.

При этом в девяти заключительных матчах Мохамед отличился только раз, и Ван Дейк связывает это со спекуляциями насчет будущего его египетского партнера, который в итоге согласился на новый контракт с "Ливерпулем".

"Ближе к концу прошлого сезона, где-то с апреля, было много разговоров насчет его контракта. Все мы люди, и я думаю, это, к сожалению, слегка повлияло на него".

"Но он все равно демонстрировал высокий уровень. Теперь, когда все улажено, он играет со свободным разумом, он счастлив быть здесь, и я думаю, все остальные рады, что он здесь", — цитирует Ван Дейка The Independent.


Метки Ван Дейк, Ливерпуль, Салах

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2022 11:00

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  1. vals1702 02.08.2022 12:02 # vals1702
    продажа Мане на пользу пошла

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  2. liverpool888 02.08.2022 11:43 # liverpool888
    Согласен, слухов новостей о его будущем было очень много.
    Но помимо контрактной ситуации на Мо повлияли неудачные выступления за сборную, когда они дважды получили болезненные поражения от сборной Сенегала во главе с Мане.
    Наложить одно на другое и станет понятно, что мысли Салаха не позволяли ему сосредоточиться на футболе.

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  3. ooaaaa 02.08.2022 11:29 # ooaaaa
    телка волосатая

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