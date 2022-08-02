"Ливерпуль" наградит Жоту улучшенным контрактом

Диогу Жота "Ливерпуль" наградит своего нападающего Диогу Жоту новым контрактом на улучшенных условиях.

Жота выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов в 2020 году, и сейчас уже можно уверенно говорить, что Диогу превзошел ожидания.

26-летний португалец забил 34 гола в своих 85 матчах за "красных", чем заслужил награду. Как сообщает The Telegraph, мерсисайдский клуб ускорился в переговорах с игроком о новом контракте, предусматривающем значительное понижение зарплаты.

Добавим, в данный момент Жота отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Диогу пропустил матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" и пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги, но его возвращение к тренировкам не за горами.


Метки Жота, контракты, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2022 10:00

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  1. liverpool888 02.08.2022 10:22 # liverpool888
    Значительное понижение зарплаты :)
    Мишка в своём стиле.

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  2. newcastleunited9 02.08.2022 10:16 # newcastleunited9
    Правильно! Нечего выпендриваться и хорошо выступать за клуб. На тебе за это "значительное понижение зарплаты"!

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  3. electric 02.08.2022 10:13 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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