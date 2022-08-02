"Ливерпуль" наградит Жоту улучшенным контрактом

"Ливерпуль" наградит своего нападающего Диогу Жоту новым контрактом на улучшенных условиях.

Жота выступает за "Ливерпуль" после своего перехода из "Вулверхэмптона" за 45 миллионов фунтов в 2020 году, и сейчас уже можно уверенно говорить, что Диогу превзошел ожидания.



26-летний португалец забил 34 гола в своих 85 матчах за "красных", чем заслужил награду. Как сообщает The Telegraph, мерсисайдский клуб ускорился в переговорах с игроком о новом контракте, предусматривающем значительное понижение зарплаты.



Добавим, в данный момент Жота отсутствует с травмой задней поверхности бедра. Диогу пропустил матч за Суперкубок Англии против "Манчестер Сити" и пропустит старт нового сезона Премьер-Лиги, но его возвращение к тренировкам не за горами.