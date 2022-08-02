Хадллстоун договаривается о работе в "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" ведет переговоры с бывшим полузащитником "Тоттенхэма" и сборной Англии Томом Хаддлстоуном о работе играющим тренером молодежной команды U-21.

35-летний Хаддлстоун находится без клуба после своего расставания с "Халлом" в конце прошлого сезона и пока не объявлял о завершении игровой карьеры.



Хаддлстоун сможет не только тренировать молодежь "Юнайтед", но и играть за нее в Премьер-Лиге-2 — соревнование для команд U-21 позволяет участникам использовать голкипера и до пяти полевых игроков сверх возрастного лимита в каждом матче.



Sky Sports ожидает, что в этой роли Том заменит Пола Макшейна, который после года в качестве играющего тренера был повышен до роли тренера, отвечающего за команды академии "красных дьяволов" от U-18 до U-23.



За плечами у Хаддлстоуна солидный опыт выступлений, включая восемь сезонов в "Тоттенхэме" и четыре матча за сборную Англии.