Капитаны команд Премьер-Лиги обсуждают преклонение колена

Капитаны команд Премьер-Лиги ведут переговоры о том, преклонять ли игрокам колено в новом сезоне.

Напомним, традиция преклонять колено появилась в Премьер-Лиге в июне 2020, когда был возобновлен остановленный пандемией коронавируса сезон.



Преклонением колена игроки выражают свою поддержку антирасистскому движению, хотя отдельные футболисты, включая Уилфрида Заху из "Кристал Пэлас", считают, что этот жест бессмысленным.



Как сообщает BBC, в данный момент значительное количество игроков хочет отказаться от преклонения колена, и капитаны 20 команд дивизиона обсуждают этот вопрос в преддверии старта сезона 2022/23.



Ожидается, что Премьер-Лига сделает официальное заявление по этому поводу до матча между "Кристал Пэлас" и "Арсеналом" на "Селхерст Парк" в пятницу.