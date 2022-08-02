Гейе направляется назад в "Эвертон"

Полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе близок к возвращению в "Эвертон".

Гейе выступал за "Эвертон" с 2016 по 2019 год, после чего был продан в ПСЖ за 30 миллионов фунтов.



Однако в прошлом сезоне Идрисса отметился только 18 появлениями в стартовом составе парижан в рамках Лиги 1.



Как сообщает The Guardian, "Эвертону" и ПСЖ все еще предстоит согласовать ряд деталей, однако сам Гейе уже отправился в Англию для прохождения медобследования.



32-летнему сенегальцу предстоит стать четвертым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после Джеймса Тарковски, Рубена Винагре и Дуайта Макнила.