Гейе направляется назад в "Эвертон"

Идрисса Гейе Полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе близок к возвращению в "Эвертон".

Гейе выступал за "Эвертон" с 2016 по 2019 год, после чего был продан в ПСЖ за 30 миллионов фунтов.

Однако в прошлом сезоне Идрисса отметился только 18 появлениями в стартовом составе парижан в рамках Лиги 1.

Как сообщает The Guardian, "Эвертону" и ПСЖ все еще предстоит согласовать ряд деталей, однако сам Гейе уже отправился в Англию для прохождения медобследования.

32-летнему сенегальцу предстоит стать четвертым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после Джеймса Тарковски, Рубена Винагре и Дуайта Макнила.


Метки Гейе, ПСЖ, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 02.08.2022 07:00

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  1. quavo 02.08.2022 07:20 # quavo
    да чето нае6алово какое то с тем что ему 32. выглядит на 26 бегает на 28

    (ответить)

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