Гейе направляется назад в "Эвертон"
Полузащитник ПСЖ Идрисса Гейе близок к возвращению в "Эвертон".
Гейе выступал за "Эвертон" с 2016 по 2019 год, после чего был продан в ПСЖ за 30 миллионов фунтов.
Однако в прошлом сезоне Идрисса отметился только 18 появлениями в стартовом составе парижан в рамках Лиги 1.
Как сообщает The Guardian, "Эвертону" и ПСЖ все еще предстоит согласовать ряд деталей, однако сам Гейе уже отправился в Англию для прохождения медобследования.
32-летнему сенегальцу предстоит стать четвертым новичком команды Фрэнка Лэмпарда в это трансферное окно после Джеймса Тарковски, Рубена Винагре и Дуайта Макнила.
02.08.2022 07:00
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да чето нае6алово какое то с тем что ему 32. выглядит на 26 бегает на 28
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