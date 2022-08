Светская хроника за вторник

"Лестер" отпустит Джеймса Мэддисона только за 60 миллионов фунтов. У Жорже Мендеша есть предложение по Криштиану Роналду. "Челси" нацелился на Йошко Гвардиола. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Лестер" сообщил "Ньюкаслу", что полузащитник Джеймс Мэддисон уйдет только за 60 миллионов фунтов. (Football Insider)



На текущей неделе голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель пройдет медобследование в "Ницце". (Daily Mail)



Агент Жорже Мендеш попросил "Манчестер Юнайтед" назначить цену за нападающего Криштиану Роналду, насчет которого у него уже есть одно предложение. (The Sun)



"Юнайтед" надеется продать шесть защитников до закрытия летнего трансферного окна. (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи отказался от перехода в "Рому". (The Sun)



"Лацио" надеется продать полузащитника Сергея Милинкович-Савича в "Юнайтед" или "Арсенал" за 46-50 млн. фунтов. (Il Mattino)



"Арсенал" сделал запрос насчет вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна. (Football.London)



Голкипер "Арсенала" Бернд Лено направляется на медобследование в "Фулхэм", который заплатит за 30-летнего немца 8 млн. фунтов. (Daily Mail)



Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган близок к переходу в "Реймс" на правах аренды. (Daily Mail)



"Челси" поместил Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" во главу своего списка по укреплению центра обороны и может попытаться выменять 20-летнего хорвата на своего нападающего Тимо Вернера. (Fabrizio Romano)



"Наполи" договаривается по аренде голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги. (Sky Sports)



Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи открыт к переходу в "Эвертон". (talkSPORT)



"Ред Булл" открыт к предложениям свыше 45 млн. фунтов по нападающему Беньямину Шешко, который интересен "Юнайтед", "Челси" и "Ньюкаслу". (i Sport)



"Фулхэм" и "Борнмут" претендуют на голкипера Натаниэля Филлипса, за которого "Ливерпуль" хочет свыше 10 млн. фунтов. (Goal)



Другое



Игроки "Борнмута" не будут преклонять колено в новом сезоне Премьер-Лиги. (Daily Mail)



Игроки сборной Англии хотят преклонять колено на ЧМ-2022 в Катаре. (Daily Mail)



"Ливерпуль" попрощался со своим клубным доктором Джимом Мокстоном. (The Telegraph)