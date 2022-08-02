Светская хроника за вторник
"Лестер" отпустит Джеймса Мэддисона только за 60 миллионов фунтов. У Жорже Мендеша есть предложение по Криштиану Роналду. "Челси" нацелился на Йошко Гвардиола. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.
"Лестер" сообщил "Ньюкаслу", что полузащитник Джеймс Мэддисон уйдет только за 60 миллионов фунтов. (Football Insider)
На текущей неделе голкипер "Лестера" Каспер Шмейхель пройдет медобследование в "Ницце". (Daily Mail)
Агент Жорже Мендеш попросил "Манчестер Юнайтед" назначить цену за нападающего Криштиану Роналду, насчет которого у него уже есть одно предложение. (The Sun)
"Юнайтед" надеется продать шесть защитников до закрытия летнего трансферного окна. (Daily Mail)
Защитник "Юнайтед" Эрик Байи отказался от перехода в "Рому". (The Sun)
"Лацио" надеется продать полузащитника Сергея Милинкович-Савича в "Юнайтед" или "Арсенал" за 46-50 млн. фунтов. (Il Mattino)
"Арсенал" сделал запрос насчет вингера "Вест Хэма" Джаррода Боуэна. (Football.London)
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено направляется на медобследование в "Фулхэм", который заплатит за 30-летнего немца 8 млн. фунтов. (Daily Mail)
Нападающий "Арсенала" Фоларин Балоган близок к переходу в "Реймс" на правах аренды. (Daily Mail)
"Челси" поместил Йошко Гвардиола из "РБ Лейпциг" во главу своего списка по укреплению центра обороны и может попытаться выменять 20-летнего хорвата на своего нападающего Тимо Вернера. (Fabrizio Romano)
"Наполи" договаривается по аренде голкипера "Челси" Кепы Аррисабалаги. (Sky Sports)
Нападающий "Челси" Мичи Батшуайи открыт к переходу в "Эвертон". (talkSPORT)
"Ред Булл" открыт к предложениям свыше 45 млн. фунтов по нападающему Беньямину Шешко, который интересен "Юнайтед", "Челси" и "Ньюкаслу". (i Sport)
"Фулхэм" и "Борнмут" претендуют на голкипера Натаниэля Филлипса, за которого "Ливерпуль" хочет свыше 10 млн. фунтов. (Goal)
Другое
Игроки "Борнмута" не будут преклонять колено в новом сезоне Премьер-Лиги. (Daily Mail)
Игроки сборной Англии хотят преклонять колено на ЧМ-2022 в Катаре. (Daily Mail)
"Ливерпуль" попрощался со своим клубным доктором Джимом Мокстоном. (The Telegraph)
02.08.2022 06:00
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